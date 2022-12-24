Törehan: Bölge halkı bana inanıyor, güveniyor ve destek veriyor

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkan adayı Ebru Törehan, KTV ekranlarında yayınlanan ve Halil Esendağlı’nın hazırlayıp sunduğu ‘Her Şey Masada’ adlı programa konuk oldu.

Törehan, Değirmenlik ve Akıncılar’ın her sokağını tek tek gezdiğini ifade ederek, belde halkı tarafından çok sıcak karşılandığını dile getirdi.

Halkın verilen sözlerin artık tutulmamasından bıktığını dile getiren Törehan, “Benim manifestomu Değirmenlik-Akıncılar halkı hazırladı. Bu manifesto aslında benim değil, onlarındır. Bölgelerin sorunları, ihtiyaçları ve istekleri göz önünde tutuldu.” dedi.

“KİMSE İŞTEN ÇIKARILMAYACAK”

Törehan, “Çok eksi bir belediye devralacağımı biliyorum. Bu yüzden bütün hesaplamalar yapıldı, her şey belirlendi. Altını çizerek söylüyorum, hiçbir personel işinden olmayacak. Belediyenin personel yapısı korunacak. Muhalefetin dediği gibi olmayacak, kimse işten çıkarılmayacak. Personelimiz şimdiye kadar görmediği bir değeri görecek.” ifadelerini kullandı.

“HAYVANSAL ATIKLAR SOKAKLARDA DOLAŞMAYACAK”

Modern bir belediyecilik anlayışı ile hareket edeceklerini vurgulayan Törehan, hayvansal atıkların sokaklarda dolaşmayacağını ve ölüme terk edilmiş futbol sahalarının tamamının yenileneceğini vurguladı ve “Ebru Törehan bunları düzeltecek. Bu sorunların hiçbiri olmayacak” dedi.

“ÖLÜLERİMİZİN KEMİKLERİNİ SOKAKLARDA BIRAKMAYACAĞIZ”

Projelerini anlatan Törehan, “Ölülerimize saygı göstereceğiz, kemiklerini sokaklarda bırakmayacağız. Yasa dışı yollarla ölülerimizin kemiklerini açığa çıkarmayacağız” dedi.

“BELEDİYE BİNASININ ARKASI ÇÖP ALANI OLARAK KULLANILMAYACAK”

Törehan, Değirmenlik Belediye binasının arkasına çöp toplama merkezleri varken neden çöp döküldüğünü bilmediklerine dikkat çekerek, binanın arkasındaki alanı çok daha verimli projelerde kullanacaklarını ve insan sağlığına önem verdikleri için de boş alanları çöp alanına çevirmeyeceklerini vurguladı.

“FİNANS KAYNAKLARINI DOĞRU KULLANACAĞIZ…HALKIMIZIN MALINI ZİYAN ETMEYECEĞİZ”

Törehan, “Saksılarımız, çiçekleriyle birlikte olması gereken yerde duracak. Halkımızın malını ziyan ederek, har vurup harman savurmayacağız. Belediyenin finans kaynaklarını doğru kullanacağız” şeklinde konuştu.

“ÇOCUK PARKLARIMIZ ÇÖP HAVUZU DEĞİL”

“Çocuk parklarımızın hali içler acısı…” diyen Törehan, “Çocuk parklarımızda artık hayvanlar değil, çocuklarımız oynayacak. Çocuk parklarımız çöp havuzları değildir, bunlar temizlenecek” dedi.

“LAĞIM SULARI SOKAKLARDA DEĞİL, OLMASI GEREKTİĞİ YERDE OLACAK”

Törehan, “Lağım suları olmaları gereken yerde yani kanalizasyon borularında olacak. Lağım sularının içerisinde yürümeye çalışmayacağız” şeklinde konuştu.

“LASTİKLERİMİZ ARTIK PATLAMAYACAK”

Yolların çukurlarla dolu olduğunu söyleyen Törehan, “çukurlar içinde dolu olan yollarımızı belediye yapacak, halk değil” dedi.

Törehan sözlerine şöyle devam etti:

“Ova yolu açtık diye gururlanmayacağız, stabile edeceğiz. Lastiklerimiz artık patlamayacak. Spor sahalarımıza hayvan yemi ekmeyeceğiz, çim ekeceğiz. Spor sahasına hayvan yemi ekmekle aktif bir belediyecilik yürütülmez.

Kaldırımlar artık sadece sol tarafta olmayacak, sağ tarafta da olacak. Kaldırımda yetişen bitkileri temizleyeceğiz. Yürünebilir kaldırımları hayata geçireceğiz. Yürüme noktalarında ne olduğu belli olmayan, bir insanın içine düşmeyesiyle ölebileceği çukurlar artık olmayacak. Yolun görünmesini engelleyen ve kazaya sebebiyet veren ağaçlar budanacak. Otobüs duraklarını da yenileyeceğiz. Olmayan yerlere yeni duraklar yapacağız.”

“MEVCUT BAŞKANIN EVİNİN YANINDAKİ KÖPRÜNÜN YANLARI KAPATILACAK”

Törehan, “Mevcut Belediye Başkanımızın Cihangir’de evinin yanında bulunan bir köprü var. O köprü lütfen artık o şekilde olmasın… Yanlarının kapatılması gerekiyor. Sonuçta herkesin Jeep aracı yok… Tarihi eserlerimizin üzerine çiçek ekmeyeceğiz, tarihi eserlerimizi koruyacağız. Yonca Kavşağına herkesin arabayla geçerken görebileceği bir kavşak yapacağız. Sadece drone ile görünmeyecek, arabayla geçerken de görünecek” ifadelerini de kullandı.

“BUNLARIN HEPSİNİ YAPTIĞIMDA BÖLGENİN SORUNLARININ TAMAMI GİDERİLMİŞ OLACAK”

UBP’nin Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkan adayı Ebru Törehan, açıklamasında şunları kaydetti:

“Ben bunların hepsini yapmaya hazırım. Bunların hepsini yaptığım zaman bölgenin sorunlarının tamamı giderilmiş olacak. Biz bunları insanlarımızla yapacağız. Her bölgede heyetler oluşturulacak. Halk da belediye ile birlikte yaşayan hale gelecek. Heyetler belediyeye belirli bilgileri verecekler. Bölgede hiç kimse unutulmayacak. Halk, kendi malına kendi sahip çıkacak. Sorunu bana getirecek, ben kısa süre içerisinde gereğini yapacağım. İlk önce beni halk denetleyecek.

Ben bölge halkını seviyor ve onlara güveniyorum. Halk bana korktuğu için değil güvendiği için oy verecek. Benim sözüm hizmettir. Değirmenlik-Akıncılar bölgesi hak ettiği değere kavuşacak. Halktan aldığım yetkiyle bölge halkının sorunları giderilecek, bölgeyi daha güzel ve yaşanılabilir hale getireceğiz… Bölge halkına inanıyorum. Hizmet vermek ve bölgeyi geliştirmek için projelerimle geliyorum.”