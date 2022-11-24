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Törehan: “Bölgenin tüm sorunları tek tek ele alındı”

UBP Değirmenlik-Akıcılar Belediye Başkan Adayı Törehan, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz’u ziyaret etti...

24 Kasım 2022 Perşembe 17:18
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Törehan: “Bölgenin tüm sorunları tek tek ele alındı”



“Bölgenin tarım ve hayvancılıkta daha verimli bir dönem geçirmesi için hizmet sözü veriyoruz”

UBP Değirmenlik-Akıcılar Belediye Başkan Adayı Ebru Törehan, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’u ziyaret etti.

Törehan, Değirmenlik-Akıcılar bölgesinin tarım ve hayvancılıkta daha verimli bir dönem geçirmesi için hazırladığı plan ve projeleri Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’a sundu.

“Bölgenin tüm sorunları tek tek ele alındı”

Görüşmede, bölgedeki tüm sorunların tek tek ele aldıklarını dile getiren Törehan, Tarım Bakanlığı’nın yaptığı birçok destek projesinin, hayata geçirilmesi, geliştirilmesi, bölge halkının haberdar edilmesi ve organize hayvancılık, bölgelerin yol, su, elektrik sorunlarının da ivedilikle çözülmesi konularında planlama yapıldığını vurguladı.

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