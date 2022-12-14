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Törehan: İhtiyaçlı insanlara ücretsiz kıyafet sağlanacak

UBP Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkan adayı Törehan, ihtiyaçlı insanlara ücretsiz kıyafet sağlayacakları ‘Dost Eller Mağazaları’ projesini hayata geçireceklerini açıkladı.

14 Aralık 2022 Çarşamba 14:24
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Törehan: İhtiyaçlı insanlara ücretsiz kıyafet sağlanacak



Ulusal Birlik Partisi’nin Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkan Adayı Ebru Törehan projelerini açıklıyor, vatandaşların desteğini kazanıyor.

Belediyelerin temel görevlerinin sadece çöp toplamak olmadığına dikkat çeken Törehan, sosyal belediyecilik anlayışını bölgelerinde geliştireceklerini söyledi.

Yardıma muhtaç çok sayıda vatandaşın yaşadığı bölgede bu insanlara yerel yönetim vasıtasıyla el uzatacaklarını, onlara yardımcı olacaklarını kaydeden Törehan, “Biz insanımız için varız.. Bölgemizi bir yandan kalkındırırken öte yandan da insanımızı mutlu edecek, onların yaşam kalitesini yükseltecek işlere imza atacağız” dedi.

Törehan’ın bu çerçevede hazırladıkları projelerden biri olan “Dost Eller Mağazaları” Projesinden bahsetti.

“İhtiyaçlı insanlara giyecek kıyafet sağlayacak olan bu proje sayesinde temiz, tadilatı yapılmış, kullanıma hazır kıyafetler ihtiyaç sahipleri ile ücretsiz olarak buluşturulacak” diyen Törehan, hazırladıkları her projenin halktan gelen taleplerle şekillendiğine vurgu yaptı.

“Sözümüz hizmettir” diyen Ebru Törehan, Değirmenlik Akıncılar halkına güçlü belediyelerle güçlü bir gelecek sunmak için çalışacaklarını sözlerine ekledi.

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