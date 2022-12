Törehan: Önümüzdeki dönem kapı kapı dolaşmayacağım

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkan adayı Ebru Törehan, TV20 ekranlarında yayınlanan ve Ali Kişmir’in hazırlayıp sunduğu ‘Kıbrıs Dosyası’ adlı programa katıldı.

Törehan, mevcut başkanı başarılı bulmadığını dile getirerek, bölgede yönetimsel bir başarısızlık olduğuna dikkat çekti.

“Biz, yönetimsel hatayı seçimlerde düzelteceğiz” diyen Törehan, çok ciddi bir yönetim hatasının var olduğunu ve adanın en zengin belediyesinin şu an çalışamayacak bir durumda olduğunu söyledi.

Törehan, “CTP’nin suçu olduğunu düşünmüyorum çünkü bu yönetimsel bir suçtur. Ben bunu kişisel bir başarısızlık olarak görüyorum. İnsanlar şu an yönetimde olan kişinin kitapçıklarını gösterip, ‘bize bunları yapmadı’ diyorlar. Bölge için sadece çiçek ekilmiş ve ova yolu açılmış. Diğer yapılan her şey bir önceki dönemde yapılmış. Ben cadde cadde, sokak sokak dolaştım kötü değil çok kötü bir durumda” ifadelerini kullandı.

4 yıl boyunca yapılmayan birçok şeyin seçim öncesinde yapılmaya çalışıldığını söyleyen Törehan, “Komik olmuyor mu?” diye sordu.

“ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM KAPI KAPI DOLAŞMAYACAĞIM”

Törehan, “Yerel yönetimlerde ayrım yapamazsınız. Dil, din, ırk veya parti ayrımı kesinlikle yapılmamalıdır. Bu yüzden kişisel bir başarısızlık olduğunu görüyorum” dedi.

Mevcut belediye başkanına çağrı yapan Törehan, “İnsanları kandırmayı bırak artık… Belediye başkanlığı hırs yapacak yer değildir” açıklamasında bulundu.

Törehan, “Ben çok iyi bir belediye başkanı olacağım ve önümüzdeki dönem kapı kapı dolaşmayacağım. Çünkü yapacağım projeleri halk zaten görecek” ifadelerini kullandı.

“SIFIR ATIĞA ULAŞMIŞ İLK BELEDİYE OLACAĞIZ”

Projelerine ilişkin açıklamalarda bulunan Törehan, bölgenin tüm imkanlarından yararlanacağını ve ilk önce küçük esnafın harekete geçirileceğini söyledi.

Sosyal Konut Projeleri’nin hazır olduğunu ve gerekli tüm çalışmaların yapıldığını aktaran Törehan, Sıfır Atık Projesi’yle birlikte KKTC’de ilk defa bir belediyenin sıfır atığa ulaşacağını belirtti.

“SAĞLIKLA KAL PROJEMİZ YİNE ÜLKEMİZDE İLK OLACAK”

Törehan, “Sağlıkla Kal Projemiz yine ülkemizde ilk olacak. 26 Aralık’tan sonra kısa bir süre içerisinde bunu da hayata geçireceğiz” diye konuştu.

“CİDDİ BİR İSTİHDAM YARATABİLMEK İÇİN KENDİME 2 YIL SÜRE VERDİM”

Ebru Törehan, “Gençler iş imkanı istiyor. Dolayısıyla istihdam yaratacak yeni projeler çok önemli. Ciddi bir istihdam alanı yaratabilmek için ben kendime 2 yıl gibi bir süre verdim. Bölgedeki iş imkanlarını artıracak projelerimizi bir bir hayata geçireceğiz” diye konuştu.

“DENETİM MEKANİZMASI OLUŞTURACAĞIM”

Belediyenin denetlenmesi gerektiğinin altını çizen Törehan, “Köylerden bilir kişilerle birlikte bir heyet oluşturacağım. Bir denetim mekanizması oluşturacağım. Verdiğim hizmetin kalitesini ölçmek zorundayım. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket edeceğiz” diye konuştu.

“BU SEÇİMİ BEN DEĞİL, HALK KAZANACAK”

Törehan, bütün planların hazır olduğunu belirterek, “26 Aralık’ta Değirmenlik-Akıncılar halkı kazanmış olacak. O koltuğa tek başıma değil, halkımla birlikte oturacağım. Bu seçimi ben değil, halk kazanacak” açıklamasını yaptı.

Ebru Törehan, “Ben hayatımda hiç kaybetmedim, bu yarışta da kaybetmeyeceğim” diyerek, iddialı konuştu.