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Törehan: Teknokent ile yeni iş alanları yaratacağız

UBP’nin Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkan adayı Törehan, hazırladıkları teknokent projesinin hayata geçmesiyle birlikte gençlere yeni iş olanakları yaratacaklarını kaydetti

17 Aralık 2022 Cumartesi 12:49
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Törehan: Teknokent ile yeni iş alanları yaratacağız



Ulusal Birlik Partisi’nin Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkan adayı Ebru Törehan, projelerine ilişkin açıklamada bulundu.

Değirmenlik ve bağlı köylerinde ciddi bir işsizlik sorunu yaşandığına dikkat çeken Törehan, özellikle genç nüfusun işsizlik sarmalında olduğunu kaydetti.

İşsizliğin göçü tetiklediğine vurgu yapan Törehan, bölgenin kalkınabilmesi için genç iş gücünün önemli olduğunu kaydetti.

Törehan, gençlere yönelik iş olanağı sağlayacak bir çok proje geliştirdiklerini anımsattı.

Teknokent projesinden bahseden Törehan şunları söyledi:

“Teknokent projemizle yeni istihdamlar yaratarak, nitelikli iş gücü oluşturacak ve ticaret hayatının hızlanmasını sağlayacağız. Teknokentin üniversiteler ile işbirliği ile hem öğrencilerin hem de akademisyenlerin doğrudan özel sektöre, dolayısıyla ekonomiye katkıda bulunmasını sağlayacağız”

Törehan, teknokent projesi dışında istihdamın önünü her alanda açacak projeler ürettiklerini ve göreve geldikleri zaman vakit geçirmeden bu projeleri hayata geçireceklerine vurgu yaptı.

Yeni bir esnaf sitesi ile gençlerin girişimciliklerinin desteklenebilmesi, buraya yatırım yapacak sanayiclerin yeni iş olanakları yaratmasını hedeflediklerini belirten Törehan, ailesi tarımsal alanda faaliyet gösterenlerin bu alanda desteklenmesine yönelik de destek projeleri hazırladıklarını açıkladı.

Ebru Törehan, “Gençlerimizin iş sahibi olması demek, göçün önüne geçmek demektir. Sözümüz hizmettir. Vatandaşlarımız bize güvensiz, dönüşüm ve gelişimi hep birlikte sağlayacağız” dedi.

Son Güncelleme: 17.12.2022 13:52
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