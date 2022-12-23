Tufan Erhürman: Halkımızın iradesine, sandıklara, beldelerimize sahip çıkmanın tam zamanı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya üzerinden yerel seçimlere yönelik duygusal bir açıklama yaptı.

CTP Genel Başkanı Erhürman, “Çok çalıştık... Kendimiz için değil, kentlerimiz, beldelerimiz için... Bir şey olmak için değil, bu halkın daha mutlu yaşaması adına bir şeyler yapmak için. Ev ev, sokak sokak gezdik ve umutsuzluğa kapılanlara, ‘endişelenmeyin, siz buradasınız, biz buradayız’ dedik” ifadelerini kullandı.

“Sizlerle birlikte çalışmaktan, bu büyük ailenin bir üyesi olmaktan bir kez daha gurur duydum” diyen Erhürman, şöyle devam etti:

“İki günümüz kaldı. Şimdi, iki gün daha, gerekirse uyumadan çalışmanın ve halkımızın iradesine, sandıklara, beldelerimize sahip çıkmanın tam zamanı. Emin olun... Biz, hep birlikte çalıştıkça, bu ülkede her yer çok daha güzel olacak...”