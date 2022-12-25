Tufan Erhürman oyunu kullandı

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yerel seçimler kapsamında Dr. Suat Günsel İlkokulu'nda oyunu kullandı.

Erhürman, oyunu kullandıktan sonra yaptığı kısa açıklamada, yerel yönetim seçimleriyle ilgili sürecin tamamlandığını belirterek, artık önemli olanın Kıbrıs Türk halkının iradesinin sandıkta tecelli etmesi olduğunu vurguladı.

'Seçeceğimiz insanlar yerel yönetimlerimizi temsil edecek' diyen Erhürman, iradenin çarpılmadan sandıktan çıkmasının çok önemli olduğunu kaydetti.

Erhürman, sonuçların hayırlı olmasını diledi.