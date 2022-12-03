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Tuğlu: “Beldemizi cazibe merkezine çevireceğiz” 

UBP’nin Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkan adayı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, “Beldemizi bir cazibe merkezi haline getirebilmek için adayım” dedi. 

03 Aralık 2022 Cumartesi 17:20
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Tuğlu: “Beldemizi cazibe merkezine çevireceğiz” 



Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkan adayı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, Mehmetçik-Büyükkonuk bölgesinin büyük bir potansiyeli olduğunu ifade ederek, bu potansiyeli ortaya çıkaracak projeler hazırladıklarını kaydetti. 
Bölgedeki kültürel anlamdaki zengin çeşitlilik ile turizm alanındaki potansiyele dikkat çeken Dr. Tuğlu, yerel yönetimin vizyonunun bu potansiyeli ortaya çıkaramadığına dikkat çekti. 
“Beldemizi bir cazibe merkezi haline getirebilmek için başkanlığa talibim” diyen Dr. Tuğlu, hazırladıkları projeler ile  belde insanının yaşam kalitesinin artacağını söyledi. 
Beldenin coğrafik güzelliklerini tanıtmak ve bölge insanın gelirini artırmak için ortaya koyacakları projeler ile ülkede yaşayan herkesi bölgelerine çekeceklerini belirten Dr. Tuğlu, hizmet kalitesinin de artırılması gerektiğini dile getirdi. 
“Sorunları çözebileceğime inanıyorum” diyen Tuğlu, bölgenin kalkınması için çalışacağını ifade etti. Dr. Tuğlu, “Belde halkımızın daha mutlu ve sağlıklı yaşaması için ne gerekiyorsa yapacağım”  diye konuştu.

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Dr. FFatma Çimen Tuğlu
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