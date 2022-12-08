Tuğlu: Bölgemiz gelişip kalkınacak

Ulusal Birlik Partisi Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkan Adayı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, BRT’de katıldığı canlı yayında neden aday olduğu sorusunu yanıtladı, başkan olduğu zaman bölgeye yapmayı planladığı projeleri paylaştı.

Dr. Tuğlu, belediye başkanlığına neden aday olduğunu “Bu bölge insanıyım, bir hekim olarak bölgeme hizmet ediyorum, halkıyla iç içeyim. Pek çok alanda şikayetler var. Bölge için ne yapabilirim, bölgemizi nasıl ileri götürebilirim, çocuklarımız, gençlerimiz için yaşlılarımız için ne yapabilirim diye düşünerek aday olmaya karar verdim” diyerek anlattı.

Temel belediyecilik hizmetlerinde ciddi eksikliklerin olduğunu söyleyen Dr. Tuğlu, “Bir doktor olarak eksiklikleri teşhis edip bunların çözümü için projeler geliştirdim. 10 köyümüz bizim belediyemize bağlıdır. Her köyün sorunlarını çözmek için projeler hazırladım. 26 Aralık’ta başkan olduğum zaman bu sorunların çözümü için çalışmalara başlayacağım” dedi.

Mehmetçik-Büyükkonuk bölgesinin bir turizm bölgesi olması gerektiğini söyleyen Dr. Fatma Çimen Tuğlu, bu konuda bölgenin hak ettiği ilgiyi görmediğini söyledi.

“Reform ile gelirlerimizde yüzde 130 artış olacak”

Belediyeler reformu ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Dr. Tuğlu, belediyelerin birleştirilmesinin olumlu bir adım olduğunu ve artık daha güçlü belediyeler ile büyük icraatlara imza atılabileceğini kaydederek sözlerine şöyle devam etti:

“Belediyelerin birleştirilmesinin çok daha iyi olacağını savunuyorum. Reform olması gerekiyordu. Düşük gelir sahibi belediyelerimizin halka hizmet edemediğini görüyoruz. Şimdi mali bir denkleştirme olacak. Bütçeler birleşecek, personel birleşecek, daha iyi hizmet verebilecek bir yapıya dönüşecek belediyelerimiz. Her alanda güç birliği sağlanacak ve yeni yasa ile belediyelerimizin gelirleri de artacak. Bizim bölgemizin hiç faydalanamadığı gelir kalemleri yeni dönemde hazırlanan havuz sistemiyle yeni gelir kaynağı yaratılacak. Yine reform ile birlikte yüz ölçümüne göre de devletten alınacak katkı payında yüzde 15’lik ek bir gelir olacak. Ayrıca imar yetkisi de belediyelere veriliyor. Bu da önemli bir gelir artışı demek oluyor. Toplamda Mehmetçik-Büyükkonuk bölgesinin gelirlerinde yüzde 130’luk bir artış sağlanacak. İşte bu gelir artışını doğru projelerle bölgemizin kalkınması için kullanacağız”

Vatandaşların isteği ve Muhtarlarla işbirliği

Dr. Fatma Çimen Tuğlu kendisinin yönetim anlayışında halkın isteklerinin ve kollektif çalışmanın çok önemli olduğuna dikkat çekerek, böyle bir anlayış ile çok daha iyi bir hizmet verileceğine inanç belirtti.

Dr. Tuğlu, “Vatandaşlarımızı dinliyorum. Sıkıntıları görüyorum. Ayrıca bizim yönetimimizde muhtarlarımız da sürece dahil olacak. Bölgelerdeki sorunlar birlikte masaya yatırılacak ve çözüme gidilecek” dedi.

Temel amacının bölgenin kalkınması olduğunu vurgulayan Dr. Tuğlu bunun yolunun da turizm faaliyetlerinden geçtiğini söyledi.

“Bölgemizin ihtiyaçlarını projelendirdik. Belediyecilik adına yapılamayan işleri gördük. Gelirler doğru noktalara kanalize edilirse bunlar hayata geçer. Biz bunu yapacağız” diyen Dr. Fatma Çimen Tuğlu, turizm konusundaki projelerini paylaştı:

“Bölgemiz bir turizm kentine dönüşecek”

“Bizim bir Bafra turizm bölgemiz var ve burada belediyemize ait tesisimiz var. Ama maalesef burası kapalı, atıl bir şekilde duruyor. Beldemizi bir turizm bölgesi yapmak, turisti buraya çekmek için öncelikle bu atıl tesisi aktif bir hale getirmeliyiz. Restoran kısmının yanında bir alanımız var deniz kenarında buraya yeni projelerle yerli insanımızı buraya çekeceğiz”

Turizm bölgesinin aydınlatma sorunu olduğunu ifade eden Dr. Tuğlu, “Yollar kaldırımlar karanlık içerisinde. Ölümle burun buruna geliyor insanlar. Bu bir belediyecilik hizmetidir. Bu sorunu yetkililerle görüşüp çözeceğiz” diye konuştu.

Büyükkonuk’un bir eko köy olduğunu anımsatan Dr. Tuğlu, “Buradaki ekoturizmi yeniden canlandıracağız. Geçmişte yılda iki kez eko günleri yapılıyordu. Yeniden buna hayat verecek, üretken insanımızın ürettiği bu ürünlerin satışını sağlayacağız. Böylelikle ev ekonomisine büyük bir katkı sağlanmış olacaktır” şeklinde konuştu.

Bafra’da 4 adet 5 yıldızlı otel olduğunu buralarda binlerce turistin konakladığını söyleyen Dr. Tuğlu bu turistleri köylere çekmek gerektiğini söyledi.

Pamuklu’dan Bafra’ya yürüyüş yolu

“Pamuklu’dan Bafra’ya kadar bölgelilerin, hem otellere konaklamaya gelen misafirlerin hem de şehir yaşamından uzaklaşmak isteyen insanımızın gelip yürüyüş yapabileceği, bisiklet kullanabileceği bir projemiz var” diyen Dr. Çimen Tuğlu, Pamuklu’yu Bafra’ya bağlayacak bu yürüyüş yolunu hayata geçireceklerinin sözünü verdi.

Dr. Tuğlu, şöyle devam etti:

“Köylerimizin tarihi dokusunu, eko köylerimizi turistlerin ziyaret etmesini sağlayacağız. Bu konuda gerekli tanıtımları, reklamları yapacağız. Belediye olarak da konaklama tesislerini hayata geçirmemiz lazım. Turiste eko köy yaşamını sunabilmeliyiz. Mesela Çayırova köyümüzde Lefkara evi var ama turist bilmiyor. Dediğim gibi amacımız turisti bölgemize çekmektir. Böylelikle ekonomik kalkınmanın adımlarını atmış olacağız.”

Dr. Tuğlu, Kumyalı’daki turizm uygulama otelinin varlığını anımsatarak, buranın atıl durumda olduğunu söyledi ve okulun aktif hale gelmesi için uğraş vereceğini kaydetti.

Seyir tepeleri ve köy projeleri

Bölgede bayrakların dalgalandığı Ay Yıldız tepesinin var olduğunu anımsatan Dr. Tuğlu, “Orayı bir seyir tepesi haline getirip insanların burada hoş vakit geçireceği bir yer yaratacağız. Yedikonuk köyümüzde de Yudi tepesi var. Harika bir seyir tepesi olabilir. Buraya ulaşımı kolaylaştırıp insanların bu noktanın güzelliğini keşfetmesini sağlayacağız. İnsanların bölgemize gelmesi demek ekonomik canlılığın başlaması demektir” diye konuştu.

Balalan’ın da çok güzel bir köy olduğunu kaydeden Dr. Tuğlu, burada çevre düzenlemesine ihtiyaç olduğunu, bunları yapıp, turistin burada bisiklet ile gezmesini, tarihi güzellikleri, köy yaşantısını fotoğraflamasını sağlamak için projeler geliştirdiklerini belirtti.

“Doktorunuz evinizde” projesi ile sağlık hizmeti

Sağlık konusuna yönelik olarak da projeler hazırladıklarını anlatan Dr. Tuğlu, kendisinin bir hekim olmasından dolayı bu ihtiyaçları çok iyi tespit ettiğini kaydederek sözlerine şöyle devam etti:

“Ben bir hekimim, “Doktorunuz evinizde” projemiz ile yeni doğan çocuklarımıza, 55 yaş üstü bireylere, yatılı hastalarımızın evine doktoru ulaştırıp onların yanında olacağız. Ayrıca Yaşlı Bakım Evi projemiz var. Bölgede belediyemize bağışlanacak bir bölgeye bu evi inşa edeceğiz. Burada yaşlılarımızın son dönemlerini rahat ve konforlu geçirmelerini sağlayacağız”

Çöp transfer tesisi

Bölgede ciddi sağlık tehdidi oluşturan çöp sorunu olduğuna dikkat çeken Dr. Çimen Tuğlu, “Çöpler dağ gibi yığılmış, duruyor. Çevre sağlığını tehdit ediyor. Biz bu işi bitireceğiz. Bir çöp transfer tesisi ile bu çöpü Güngör’e taşıma projesi var devletimiz. Bu noktada proje hayata geçene kadar bu çöplerin gömülmesini sağlayacağız ki halk sağlığını da korumuş olalım” diye konuştu.

Çevre sağlığı açısından ot temizliğinin önemine değinen Dr. Fatma Çimen Tuğlu, mevcut belediye başkanına eleştiriler getirdi. “Bu otlar seçim zamanında değil şubat mart aylarında temizlenmesi gerekiyor. Bu konuda hekim olarak da çok uyarıda bulundum. Çünkü bu tarihlerde temizlenmediği zaman sivrisinek mücadelesinde geri kalıyoruz. Bu da halk sağlığına tehdit oluşturuyor” dedi.

Spor için yeni yatırımlar

Gençlerin ve çocukların hem beden sağlıkları hem ruh sağlıkları için spor ile iç içe olması gerektiğini söyleyen Dr. Çimen Tuğlu, “Bölgemizde halı sahalarımız vardır. Geçmiş dönemde Mehmetçik’te yapılan bir halı sahamız var, bunun tadilatını yapıp bölge halkına hizmet sunacağız. Ayrıca belediyemiz sınırları içerisinde 5 ilkokul, bir lise bir ortaokulumuz olmak üzere 7 okulumuz vardır. Öğrencilerimizin kullanımına verilecek kapalı spor salonu kompleksine ihtiyacımız var. Ayrıca bölgemizde spor kulüplerimiz var. Ama genelde futbol ve güreş branşı üzerine bir şekillenme var. Bunları belediye bünyesinde birleştirip, branşları artırarak gençlerimizin daha fazla spor yapmasına olanak sağlayacağız” şeklinde konuştu.

Dr. Tuğlu, “Çayırova’da açık spor kompleksi yapmak istiyoruz. Bölge halkının buna ihtiyacı var. Bunu projelendirdik ve seçimden sonra yapacağımız bir iş olacak” dedi.

Çok amaçlı kültür merkezi ve Kadınlar Kooperatifi

Bölge insanının sosyalleşmesini sağlayacak çok amaçlı kültür merkezi ihtiyacının da bulunduğuna dikkat çeken Dr. Tuğlu, “Bunu da hayata geçireceğiz. Böylece halkımızın, çocuklarımızın, gençlerimizin bölgelerinde kalıp mutlu bir şekilde yaşamalarını sağlayacağız” diye konuştu.

Köy kadınlarının üretimlerinin desteklenmesi gerektiğine vurgu yapan Dr. Tuğlu, “Kadınlar Kooperatifi kurarak, kadınlarımızı destekleyeceğiz.. Üretilen ürünlerin pazarlarda satışına olanak sağlayıp kadınlarımızın gelir elde etmelerine ön ayak olacağız” dedi.

İhtiyaç duyulan alt yapı projeleri

Bölgenin alt yapı sorunları olduğuna da vurgu yapan Dr. Tuğlu, alt yapı projelerine ilişkin de bilgiler paylaştı:

“Köylerimizin ihtiyaçlarına yönelik alt yapı çalışmaları yapacağız. Çocuk parklarının elden geçirilmesi gerekiyor, bunları yapacağız. 300 tonluk bir su depomuz var ama yazın artan ihtiyaç doğrultusunda yetmiyor. Bunun yanına 500 tonluk bir yeni su deposu yaparak bölge halkının bu sıkıntısını çözeceğiz. Ara yolların ciddi bakıma ihtiyacı var. Bunları da sırayla yapmaya başlayacağız”

Tarım işgücüne destek

Bölgedeki tarım işgücüne yerel yönetimlerin destek vermesi gerektiğini söyleyen Dr. Tuğlu, “Bir fidanlık kuracağız ve bölge tarımcımıza uygun şekilde ihtiyaçlarına yönelik üretim yapıp onların üretimine destek vereceğiz” diyerek üreticinin koruyup kollanmasının önemine değindi.

Sosyal Konut projesi

Gençlerin köylerinden göç etmemesi için barınma sorunun çözülmesi gerektiğine dikkat çeken Dr. Çimen Tuğlu, “Sosyal Konut projesi gerçekleştireceğiz. Bölgedeki gençlerimizin bu projeden faydalanmasını sağlayacağız” dedi.

Dr. Fatma Çimen Tuğlu, bölgedeki değişim ve dönüşümü 26 Aralık itibari ile başlatmak istediklerini ifade ederek, projelerini bir bir hayata geçirerek bölgesel kalkınmayı başaracaklarını sözlerine ekledi.