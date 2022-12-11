Tuğlu: “Çöp sorununu bitireceğiz”

Ulusal Birlik Partisi Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkan Adayı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, bölgede ciddi sağlık tehdidi oluşturan çöp sorunu olduğuna dikkat çekerek, “Çöpler dağ gibi yığılmış, duruyor. Çevre sağlığını tehdit ediyor. Biz bu işi bitireceğiz” dedi.

Çöp transfer tesisi ile bölgedeki çöpleri Güngör’e taşıma projesi hazırladıklarını kaydeden Dr. Tuğlu, “Halk sağlığı birinci önceliğimizdir. Ben bir hekimim ve en önemli konunun sağlık olduğunun bilincindeyim. Bu noktada çöp transfer tesisi devreye girene kadar açıkta bırakılan bu çöplerin gömülmesini sağlayıp halk sağlığını koruyacak adımları vakit geçirmeden atacağız” diye konuştu.

Çevre sağlığı açısından ot temizliğinin önemine değinen Dr. Fatma Çimen Tuğlu, mevcut belediye başkanına bu konuda eleştiri getirdi.

Ot temizliğinin şubat mart aylarında yapılması gerektiğini ancak seçim olduğu için şimdi yapılmaya başladığını söyleyen Dr. Tuğlu, “Otlar bu tarihlerde temizlenmediği zaman sivrisinek mücadelesinde geri kalıyoruz. Bu da halk sağlığına tehdit oluşturuyor” dedi.

Seçimi kazandıktan sonra halk sağlığını tüm hizmetlerin önüne koyacaklarını ve sıkıntıları aşmak için projelerini uygulamaya koyacaklarını belirten Dr. Tuğlu, “Bölgemizi dönüştürüp, geliştireceğiz. Artık vatandaşımız hak ettiği hizmeti alacaktır” diyerek sözlerini noktaladı.