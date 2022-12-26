Tuğlu: Değişim hepimize iyi gelecek

Tuğlu'nun mesajı şöyle:

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyemizi daha iyi yönetmek ve halkımızın daha iyi hizmet alması ve bölgemizin kalkınması adına çalışmak için yürüdüğümüz bu yolda başta Başbakanımız ve UBP Genel Başkanı Sn.Ünal Üstel, bakanlarımız, milletvekillerimiz ve tüm yol arkadaşlarımıza, süreç boyunca gece gündüz demeden çalışan Belediye Meclis Üyesi adaylarımıza, dostlarımıza,sempatizanlarımıza, bu süreçte hep yanımda durarak gerekli fedakarlığı gösteren aileme, ve bölgemizde değişimi desteklemek adına oy veren halkımıza tüm kalbimle teşekkür ederim.

Üstlenmiş olduğumuz bu sorumlulukla, insan ve hizmet odaklı çalışma şeklimizi her zaman önceleyerek, katılımcı ve herkesi kucaklayan bir anlayışla sizlerle hep birlikte, el ele çalışacağız.

Değişim Hepimize İyi Gelecek