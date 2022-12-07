Tuğlu: Pamuklu’yu bisiklet yolu ile oteller bölgesine bağlayacağız

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkan adayı Dr. Fatma Çimen turizmde bölgesel kalkınmanın önemine dikkat çekti.

Pamuklu köy halkının bir yürüyüş yolu talebi olduğunu belirten Dr. Fatma Çime Tuğlu, “Pamuklu köyümüzü, yürüyüş ve bisiklet yolu ile Bafra Oteller Bölgesi’ne bağlayacağız” dedi.

Dr. Fatma Çimen Tuğlu, bölgenin turizm potansiyelinin büyüklüğüne dikkat çekerek, turizm acenteleri ile işbirliği yapacaklarını vurguladı.

Dr. Fatma Çimen Tuğlu, reklamlarla birlikte bölgeyi tanıtacaklarını ve sadece yabancı turistleri değil, yerli turistleri de bölgeye çekerek, turizmde cazibe merkezi oluşturacaklarını ifade etti.

Yürüyüş ve bisiklet yollarının oteller bölgesine bağlanması ile köy halkının turizmden gelir elde edebilmesinin yolunun da açılacağına dikkat çeken Tuğlu, “Bölgemizi güçlü geleceğe doğru şekillendirecek, belde halkımızın kalkınmasını sağlayacak projeler ile güçlü bir belediye yaratmak için yola çıktık” dedi.