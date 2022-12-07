Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Uyuşturucudan yakayı ele verdiler
Uyuşturucudan yakayı ele verdiler
Üniversal Bankası bilgi işlem müdürü tutuklandı...
Üniversal Bankası bilgi işlem müdürü...
Taciz iddiasıyla tutuklanan otobüs şoförü tutuksuz yargılanacak
Otobüs şoförü tutuksuz yargılanacak
Zorla fuhuş yaptırdı!
Zorla fuhuş yaptırdı!
Uyuşturucu satıcıları yakalandı!
Uyuşturucu satıcıları yakalandı!
banner107

Tuğlu: Pamuklu’yu bisiklet yolu ile oteller bölgesine bağlayacağız

UBP’nin Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkan adayı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, “Pamuklu köyümüzü, yürüyüş ve bisiklet yolu ile Bafra oteller bölgesine bağlayacağız” dedi.

07 Aralık 2022 Çarşamba 11:26
42 Okunma
Tuğlu: Pamuklu’yu bisiklet yolu ile oteller bölgesine bağlayacağız



Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkan adayı Dr. Fatma Çimen turizmde bölgesel kalkınmanın önemine dikkat çekti.

Pamuklu köy halkının bir yürüyüş yolu talebi olduğunu belirten Dr. Fatma Çime Tuğlu, “Pamuklu köyümüzü, yürüyüş ve bisiklet yolu ile Bafra Oteller Bölgesi’ne bağlayacağız” dedi.

Dr. Fatma Çimen Tuğlu, bölgenin turizm potansiyelinin büyüklüğüne dikkat çekerek, turizm acenteleri ile işbirliği yapacaklarını vurguladı.

Dr. Fatma Çimen Tuğlu, reklamlarla birlikte bölgeyi tanıtacaklarını ve sadece yabancı turistleri değil, yerli turistleri de bölgeye çekerek, turizmde cazibe merkezi oluşturacaklarını ifade etti.

Yürüyüş ve bisiklet yollarının oteller bölgesine bağlanması ile köy halkının turizmden gelir elde edebilmesinin yolunun da açılacağına dikkat çeken Tuğlu, “Bölgemizi güçlü geleceğe doğru şekillendirecek, belde halkımızın kalkınmasını sağlayacak projeler ile güçlü bir belediye yaratmak için yola çıktık” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Ulusal Birlik PartisiUBPMehmetçikBüyükkonukFatma ÇimenSeçimYerel SeçimFatma Çimen Tuğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Amcaoğlu: "Kültür ve sanata gereken değeri vereceğiz"
Amcaoğlu: "Kültür ve sanata gereken değeri vereceğiz"
Gardiyanoğlu: LTB’nin vizyon değiştirme zamanı gelmiştir
Gardiyanoğlu: LTB’nin vizyon değiştirme zamanı gelmiştir
Erhürman: CTP’lİ belediyelerin bugüne kadar yaptıkları ortada
Erhürman: CTP’lİ belediyelerin bugüne kadar yaptıkları ortada








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim