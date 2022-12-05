Tuver, Türkmenköy’deki yurttaşlarla bir araya geldi

Tuver, Genel Başkan Tufan Erhürman’ın da katılımıyla önce Beyarmudu’nda ardından da Türkmenköy’deki yurttaşlarla bir araya geldi. Beyarmudu’ndaki sınır kapısı ve civarındaki esnafı ziyaret eden CTP heyeti, ardından Türkmenköy Spor Kulübü’nde bölge halkıyla bir araya geldi. Yurttaşlardan büyük ilgi gören Beyarmudu Belediye Başkan adayı Sadık Tuver, projelerini aktarma fırsatı buldu. Halkın bölgede yaşadığı mağduriyetlerin farkında olduklarını dile getiren Tuver, CTP’nin yerel yönetim vizyonunu Beyarmudu’na da taşıyacaklarını ve bölgenin kaliteli hizmete kavuşacağını ifade etti. Tuver’e ziyaretlerinde CTP milletvekilleri, belediye meclis üyesi adayları ve CTP’nin eski Genel Başkanlarından Ferdi Sabit Soyer de eşlik etti.

“BÖLGEİN ÖLÜ TOPRAĞINI ÜSTÜNDEN ATMASININ ZAMANI GELDİ”

Yıllardır aynı zihniyetin Beyarmudu Belediyesi’ni yönettiğini vurgulayan Sadık Tuver, bölgenin ölü toprağını artık üstünden atmasının zamanının geldiğine dikkat çekti. Beyarmudu’nda geçişlerin oldukça yoğun olduğu bir geçiş kapısının bulunmasına rağmen belediyenin bu konuda gelir elde edici politikaları uygulamaktan geri kaldığına işaret eden Tuver, doğru yönetim olması halinde buradan turistik anlamda büyük gelir elde edilebileceğini söyledi. Beyarmudu’nun patatesinin sadece Kıbrıs’ta değil, dünyada meşhur olduğunu ifade eden Tuver, göreve gelmelerinin ardından üreticiyi destekleyeceklerini açıkladı.

“SORUNLARI YERİNDE TESPİT EDEN, HALKA İÇ İÇE BİR BELEDİYE OLACAĞIZ”

CTP’nin yerel yönetimler vizyonunun artık Beyarmudu Belediyesi ve ona bağlı köylere taşınmasının zamanı geldiğini dile getiren CTP Beyarmudu Belediye Başkan adayı Sadık Tuver, sorunları yerinde tespit edip en hızlı şekilde çözüm bulabilmek için halk meclisleri oluşturacaklarını kaydetti. Halka iç içe bir belediye yaratmanın CTP’nin yerel yönetim vizyonu olduğunu aktaran Tuver, yatırımdan hizmet kalitesine kadar belediyenin varlığını bölge halkına hissettireceklerini belirtti.