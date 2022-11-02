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UBP adaylarını açıkladı

02 Kasım 2022 Çarşamba 20:15
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UBP adaylarını açıkladı



GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

Ulusal Birlik Partisi'nin Mehmetcik-Büyükkonuk Belediye Başkan adayı Dr.Fatoş Cimen Tuğlu oldu.

Ulusal Birlik Partisi'nin Mehmetcik-Büyükkonuk Belediye Baskan adayı başta UBP'liler, sonra da bölgeliler arasında büyük şaşkınlıkla karşılandı.
UBP'nin bir önceki yerel secimlerde aynı bölgede 9 oyla seçimi kaybeden Cenk Şereni aday göstermesi beklenirken bu ismin pas geçilmesi anlamlandırılamadı.
Öte yandan eski İskele Kaymakamı Kemal Yılmaz ve mevcut Başkan Ahmet Sennaroğlu'nun da aday gösterilmeyerek tamamen yeni bir ismin aday yapılması bu isimler arasında da öfke ile karşılandı

Son Güncelleme: 03.11.2022 11:14
Anahtar Kelimeler:
UBPAdayKKTC
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