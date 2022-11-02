UBP'de 'Lapta-Alsancak' kavgası

GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER
Ulusal Birlik Partisi'nde 18 bölgede belediye başkan adaylarının açıklanmasının ardından özellikle Lapta-Alsancak bölgesinde sinirler gerildi
Lapta Alsancak ta UBP'nin mevcut Lapta belediye başkanı Mustafa Aktuğ'u aday göstermemesi, Lapta eski belediye başkanı Fuat Namsoy'un da aday yapılmaması gerginlik yarattı.
Gündem Kıbrıs in elde ettiği bilgilere göre UBP'nin Ataser kararı Aktuğ'u oldukça öfkelendirdi.
Aktuğ bağımsız aday çıkacağını ve başkanlık yolunda yarışına gireceğini kaydetti.
Son Güncelleme: 03.11.2022 11:14