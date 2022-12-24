UBP'den Gardiyanoğlu'na destek yürüyüşü

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı Sadık Gardiyanoğlu’nun gerçekleştirdiği “Zafer Yürüyüş” etkinliği adına yakışan bir şekilde gerçekleşti.

Lefkoşa sokaklarının bugüne kadar görmediği bir kalabalığın ve coşkunun eşlik ettiği Gardiyanoğlu “Son sözü her zamanki gibi halk söyledi ve bu iş bitti” dedi.

Gardiyanoğlu’na zafer yürüyüşünde UBP’nin Gönyeli-Alayköy Belediye Başkan Adayı Hüseyin Amcaoğlu başta olmak üzere, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile bakanlar ve milletvekilleri de katıldı.

Zafer Yürüyüşü’ne YDP ve DP de büyük destek verdi.

Gardiyanoğlu, hem Lefkoşa hem de Gönyeli’de seçimin bugünden bitmiş olduğunu ifade ederek, “26 Aralık’tan sonra Lefkoşa ile Gönyeli arasındaki anlamsız kavga da son bulacaktır. Değerli kardeşim Hüseyin Başkan ile el ele verip her iki belediyemizi de hak ettikleri yere taşıyacağız” dedi.