UBP'nin LTB Başkan adayı Gardiyanoğlu: ‘82 Mahalle 82 Park Projesi’ni bir yılda hayata geçireceğiz

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Belediye Başkan adayı Sadık Gardiyanoğlu, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası’nı (KTHES) ziyaret etti.

UBP’nin LTB Başkan adayı Gardiyanoğlu ziyarette yaptığı açıklamada, LTB Sağlık Birimi’nin yasal zemininin hala yapılmadığına ve başka bir birim altında hizmet verdiğine işaret ederek, birimde ciddi eksiklikler ve sıkıntılar bulunduğunu söyledi.

Gardiyanoğlu, buna rağmen Sağlık Birimi çalışanlarının büyük bir şevkle çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, görev yapan hemşirelerin kadro sorunlarının aşılmasının yanı sıra, bir doktorun görevlendirilmesi ve bir de araç tahsisine ihtiyaç olduğunu kaydetti.

“LEFKOŞA’DAKİ TEMEL SORUNLARI ÜÇE AYIRMAK LAZIM”

Lefkoşa’nın özellikle engelliler için büyük eksiklikler içerdiğinin altını çizen Gardiyanoğlu, “Lefkoşa’daki temel sorunları trafik, çevre ve sosyal sorunlar olarak üçe ayırmak lazım” dedi.

Gardiyanoğlu, proje yaratmak ve bu projeleri ete kemiğe büründürerek hayata geçirme noktasında kendisine duymuş olduğu güvenin altını çizerek, hazırladıkları manifestoda projeleri sokak gezerek, halk ile paylaştıklarını anlattı.

“82 MAHALLE 82 PARK PROJESİ’Nİ BİR YILDA HAYATA GEÇİRECEĞİZ”

“Bir başkan adayı olarak değil de bir baba, bir ebeveyn olarak ifade etmek isterim ki en büyük sıkıntımız dijital bağımlılıktır” diyen Gardiyanoğlu, mahallelerde çocukların arkadaşlarıyla zaman geçirecekleri park eksikliğini ortadan kaldırmak adına ‘82 Mahalle 82 Park Projesi’ni bir yılda hayata geçireceğini söyledi.

“KAVŞAK DÜZENLEMELERİ YAPACAĞIZ”

Gardiyanoğlu, trafikle ilgili gereken kavşak düzenlemelerini yapacaklarını dile getirerek, gerekli finansmanın KEİ Ofisi’nden sağlanacağını kaydetti.

Sadık Gardiyanoğlu, belediyecilik anlayışının siyasi görüş farkı gözetmeksizin herkese hizmet etmek şeklinde olduğunun altını çizerek, mevcut belediye başkanının ideolojik kaygılarla hareket ederek belediyeyi yıllardır önemli kaynaklardan mahrum bıraktığını vurguladı.

“BEN GÖREVE GELDİKTEN SONRA LEFKOŞA’DAKİ TÜM IŞIKLAR YANACAK”

Lefkoşa’nın sokak aydınlatmalarıyla ilgili olarak KIB-TEK yönetimiyle görüştüğünü aktaran Gardiyanoğlu, aydınlatmayla ilgili tüm işleri belediyenin devralacağını ve bir hizmet alımı şeklinde hizmetin Lefkoşalılara sunulacağını kaydetti.

Gardiyanoğlu, “ben göreve geldikten sonra Lefkoşa’daki tüm ışıklar yanacak. Çünkü gittim ve bizzat ilgilendim” dedi.