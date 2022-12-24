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UBP, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’ni YSK’ya şikayet etti

UBP, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’ni seçim yasaklarına aykırı davrandığı gerekçesiyle YSK’ya şikayet etti.

24 Aralık 2022 Cumartesi 16:00
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UBP, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’ni YSK’ya şikayet etti



Ulusal Birlik Partisi (UBP), Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’ni seçim yasaklarına aykırı davrandığı gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) şikayet etti.

Kıbrıs Postası’nda yer alan habere göre, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik’in söz konusu itirazın YSK üyeleri tarafından değerlendirildiğini ve oy birliği ile reddedildiğini belirtti.

İtirazın reddedilmesinin ardından sürecin tamamlandığını ve konuyla ilgili başka bir itirazın olmadığını aktaran Şefik, “YSK’nın kararının üstünde bir karar yok” diye konuştu.

Narin Ferdi Şefik, Resmi Gazete’de de yayımlanacak kararın taraflara bugün tebliğ edileceğini de kaydetti.

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