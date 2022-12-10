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UBP’den Güzelyurt’ta gövde gösterisi

Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ünal üstel bugün Güzelyurt’ta, Güzelyurt Belediye Başkanı ve UBP’nin Başkan Adayı Mahmut Özçınar ile birlikte vatandaşlarla kucaklaştı.

10 Aralık 2022 Cumartesi 18:35
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UBP’den Güzelyurt’ta gövde gösterisi



Üstel’e Demokrat Parti Başkanı Fikri Ataoğlu, Yeniden Doğuş Partisi Genel Sekreteri Talip Atalay’ın yanı sıra Meclis Başkanı Zorlu Töre, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler ve bazı milletvekilleri de eşlik etti.

Güzelyurt çarşı ziyaretinde Üstel’e yoğun ilgi gösterildi, Başkan Mahmut Özçınar’a destek mesajları verildi.

UBP’nin belediye meclis üyesi adaylarının da hazır bulunduğu yürüyüşteki coşkuya tanık olanlar “UBP Güzelyurt’ta gövde gösterisi yaptı” yorumunda bulundu.

Vatandaşlarla sohbet etme imkanı bulan Ünal Üstel, Güzelyurt’ta seçimi yeniden kazanıp yola devam edileceğini vurguladı.

Halkın ilgi ve sevgisi için teşekkür eden Ünal Üstel “Güzelyurt halkıyla bütünleştik.. Güçlü Güzelyurt, güçlü KKTC için kenetlendik..  Güçlü gelecek için Güzelyurt’ta biriz, tek yüreğiz” dedi.

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