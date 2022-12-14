UBP’nin LTB Başkan adayı Gardiyanoğlu: Engelsiz bir Lefkoşa yaratmanın yolunu biliyorum

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı Sadık Gardiyanoğlu, Sosyal Demokrat Hareketi (SDH) Yönetim Kurulu ve üyeleri ile bir araya geldi.

Sosyal Demokrat Hareketi, Sadık Gardiyanoğlu’na tam destek verdi.

“ÇIKTIĞIMIZ YOL ÇETİN VE MEŞAKKATLİ”

Gardiyanoğlu, “Yola çıktığımızda bu yarışın gerisindeydik, şimdi ise arzu ettiğimiz noktaya ulaştık. Bugüne kadar verdiğimiz sözleri tutmama gibi bir durumumuz olmadığı için sahada kırgınlıklarda yok. Yapabileceğime yaparım, yapamayacağıma da söylerim. Desteklerinizden dolayı teşekkür ederim daha yürüyecek çok yolumuz var. Davamı, sözümüz, çatımız bir. Siyasette tatlı rekabet olsa da konu birleşme ise bu güzel bir örnektir. Çıktığımız yol çetin, meşakkatlidir. Emek ister. Belediyecilik doğumdan ölüme kadar tüm süreci kapsayan bir hizmettir” ifadelerini kullandı.

“YAPILAN TÜM PROJELERDE UBP MECLİS ÜYESİ ADAYLARININ İMZASI VAR”

Gardiyanoğlu, “Sırf 5 oy daha fazla alacağım diye kimseye mavi boncuk dağıtmadım. Seçim kitapçığımızda yazan her şeyin teminatı bizdedir, hükümetimizdedir ve ana vatandadır” dedi, şöyle devam etti:

“Mevcut başkan 8 buçuk yıldır belediye başkanıdır bende 8 yıldır Lefkoşa ilçe başkanlığı yaptım. Almış olukları belediyenin tüm kararların altında bizlerin emeği önermesi vardır. UBP meclis üyelerime şu talimatı verdim Lefkoşa halkının hayrı ve bütününe olacak olan projelere onay vereceğiz ve bunları hayata geçirmek için mücadele edeceğiz Kızılbaş Parkı’nın da Merkez Lefkoşa’nın da altında belediye meclis üyelerinin imzası var. Biz Lefkoşa’mız için böyle bir siyaset tutarken bakıyoruz ki on yılın sonunda asfaltlarımızı ile parke ile yama yapar duruma geldik. Belediyecilik ideoloji kaldırmaz. Lefkoşa herkesin tüm renklerindir.”

“ENGELSİZ BİR LEFKOŞA YARATMANIN PROJE VE YOLUNU BİLİYORUM”

Gardiyanoğlu, belediyenin mevcut durumuna değindi ve yönetime gelmesi halinde yapacakları ve önceliklerini ise şu sözlerle sıraladı:

“10 yılda borcu azaltacağınıza tam tersi borcu arttırdınız. Biz bu sürece hep birlikte dur demezsek 4 yıl sonra borç 700 milyon olacaktır belediye araç lastiklerini akülerini alacak durum yoksa bu sistem çökmüş demektir. 2 buçuk yıl içinde LTB’nin 350 milyon borcunu sıfırlama sözünü verdik. LTB’nin tüm araçlarını ilk 6 ayda yenileme sözü veriyoruz. Lefkoşa yeşil anlamında fakir 82 sokak 82 park projemizi hayata geçirme sözünü verdik. 26 Aralık’tan itibaren bizi çok yoğun bir çalışma programı bekliyor. Lefkoşa’yı yeniden imar edeceğiz... Engelsiz Lefkoşa sadece 3 Aralık’ta kalmasın. Bir mimar olarak mesleğinde 23 yılı devirmiş bir tasarımcı olarak engelsiz bir Lefkoşa yaratmanın proje ve yolunu biliyorum. Lefkoşa’ya yol, kaldırım, yeşil alan ve huzur lazım bunlar içinde Lefkoşa’ya sizlerin desteği ile bir mimar lazım.”

ÖZSAKINÇ: “SDH HALKIN VE DOĞRUNUN YANINDADIR”

SDH Yönetim Kurulu Başkanı Alper Özsakınç ise, Gardiyanoğlu’na üyeleri ile destek verdiklerinin altını çizdi ve desteklerinin sebebini şu sözlerle açıkladı:

“Sadık Gardiyanoğlu, toplumda kabul görüş halkın ta kendisidir. Geçmişten beri halkın sorunlarına birebir çözüm üretmeye çalışan bir başkanımız. Biz SDH olarak halkın ve doğrunun yanında olduk. Başkan ve yönetim olarak destek verme kararı aldık. Amacımız her zaman için vatana millete ülkemiz insanına hayırlı olacak olandan yanadır. Yerelde partileri bir kenara bırakarak kişiliği karakteri onurlu duruşu geçmişi ve geleceği ile destek olacağımız aday Sadık Gardiyanoğlu’dur.

GARDİYANOĞLU'NDAN YAKIN DOĞU İLKOKULU İLE YAKIN DOĞU KOLEJİ'NE ZİYARET

Gardiyanoğlu Yakın Doğu İlkokulu ve Okul Öncesi Bölümü ile Yakın Doğu Koleji’ni ziyaret etti.

Ziyaretinde kendisine okul müdürlerinin de eşlik ettiği Gardiyanoğlu, bu okullarda görev yapan öğretmenler ile bir araya gelerek, sorularını yanıtladı.

Sorulara yanıt verirken yaptığı açıklamada, yerel yönetimlerin bölgelerindeki eğitim kurumlarına gereken önemi vermesi gerektiğinin altını çizen Gardiyanoğlu, eğitim kurumları aksayan bir beldenin, hiçbir şeyin yolunda gitmediği bir yerleşim birimi olarak sayılması gerektiğini vurguladı.

Gardiyanoğlu, maddi katkı sağlanması yönündeki yasal zorunluluk dışında, Lefkoşa bölgesindeki tüm okulların fiziki yapılarının düzeltilmesi için okul yönetimleri ve Milli Eğitim Bakanlığı için ortak hareket etme planları bulunduğuna işaret ederek, bu yönde ellerinden gelen her türlü katkıyı sağlamaktan geri kalmayacaklarının altını çizdi.

Gardiyanoğlu, trafiğin tüm Lefkoşa’nın sorunu ve çilesi haline geldiğine de değinerek, “İşte biz bunun için, Lefkoşa’mızın içerisine düşürüldüğü çilenin sona ermesi için adayız. Kimsenin Lefkoşa’mızı bu duruma düşürmeye, Lefkoşalı insanımıza da bu çileleri yaşatmaya hakkı yoktur” vurgusu yaptı.

Sadık Gardiyanoğlu, çok güzel işler yapmak mümkün iken sırf ideolojik kaygılar nedeniyle koskoca bir şehrin insanlarına mahrumiyet yaşatmaya kimsenin hakkı olmadığı söyledi.