Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Sahte Parayla Iphone aldılar
Sahte Parayla Iphone aldılar
Ölümle tehdit edip darp etti
Ölümle tehdit edip darp etti
İskele'de eve baskın! İhbar yakalattı...
İskele'de eve baskın! İhbar yakalattı...
Kendisinden ayrılmak isteyen eşini darp etti!
Kendisinden ayrılmak istene eşini darp...
Aracında yeşil reçete ile satılan ilaçlar bulundu
Aracında yeşil reçete ile satılan...
banner107

UBP’nin LTB Başkan adayı Gardiyanoğlu, LTB’yi ziyaret etti

UBP'nin LTB Başkan adayı Sadık Gardiyanoğlu, LTB’yi ziyaret ederek, çalışanlarla bir araya geldi.

20 Aralık 2022 Salı 18:53
0 Okunma
UBP’nin LTB Başkan adayı Gardiyanoğlu, LTB’yi ziyaret etti



Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı Sadık Gardiyanoğlu, LTB’yi ziyaret ederek, çalışanlarla bir araya geldi.

Gardiyanoğlu’na yoğun bir ilgi gösteren LTB çalışanları, onunla sohbet edip dertleşirken, fotoğraf çektirmekten de geri kalmadılar.

Ziyaretini değerlendiren Gardiyanoğlu, çalışanlardan gördüğü ilgi ve yakınlıktan büyük bir güç duyduğunu söyledi.

Ziyareti sırasında, çok duygulu anlar yaşadığını ifade eden Gardiyanoğlu, “Göreve geldiğimiz zaman, Lefkoşa’nın yükünü birlikte sırtlayacağımız ekibin sıcaklığı ve içtenliği görülmeye değerdi” dedi.

Sadık Gardiyanoğlu şunları kaydetti:

“Lefkoşa için planladığımız projeleri hep beraber hayata geçireceğimiz LTB çalışanları bugün bana bir kez daha güven vermiştir. Onlara olan inancım daha da arttı ve tazelendi. Bana kendimi evimde hissettiren tüm LTB çalışanlarına ziyaretim sırasında gösterdikleri yoğun ilgi ve sevgiden dolayı en içten teşekkürlerimi sunarım…”    

Anahtar Kelimeler:
UBPLTBLEFKOŞA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CTP’nin Lefkoşa adayları, Alevi Kültür Merkezi’ni ziyaret etti
CTP’nin Lefkoşa adayları, Alevi Kültür Merkezi’ni ziyaret etti
Gardiyanoğlu: Mazeretlerin arkasına saklanmak için aday olmadım
Gardiyanoğlu: Mazeretlerin arkasına saklanmak için aday olmadım
Kaya, Lefke esnafını ziyaret etti
Kaya, Lefke esnafını ziyaret etti








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim