Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Ters Yön Operasyonu: Zanlılar yargılanmayı cezaevinde bekleyecek
Ters Yön Operasyonu: Zanlılar yargılanmayı...
Adam kaçırıp dövdüler!
Adam kaçırıp dövdüler!
Sahte PCR'a hapis cezası
Sahte PCR'a hapis cezası
3 yıl hapis cezası aldı
3 yıl hapis cezası aldı
Öldüresiye adam dövdüler!
Öldüresiye adam dövdüler!

Üç milletvekili seçimi kazanamadı!

'Belediye Başkanlığı'na aday olan 3 milletvekili, yerel seçimin kazananlarından olamadı...

25 Aralık 2022 Pazar 22:36
0 Okunma
Üç milletvekili seçimi kazanamadı!



Belediye Başkanlığı'na aday olan 3 milletvekili yerel seçimin kazananlarından olamadı.

2’si Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden (CTP), 1’i de Ulusal Birlik Patisi’nden (UBP) milletvekili olarak seçilen 3 isim, yerel seçimlerde başarı sağlayamadı.

CTP’den Sıla Usar İncirli ve UBP’den Sadık Gardiyanoğlu, LTB Başkanlığı yarışında kaybederken; yine CTP’den, Şifa Çolakoğlu Yeniboğaziçi Belediyesi başkanlık seçiminde başarı sağlayamadı.

Sıla Usar İncirli, yüzde 26.41 ile LTB başkanlık seçimini ikinci sırada tamamlarken, Sadık Gardiyanoğlu ile yüzde 22.50 ile üçüncü sırada tamamladı.

Öte yandan Yeniboğaziçi Belediyesi başkanlığına aday olan Şifa Çolakoğlu ise yüzde 18.41 oy oranı ile sıralamada üçüncü oldu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DP'den seçim değerlendirmesi...
DP'den seçim değerlendirmesi...
Akansoy: Seçimlerle ilgili değerlendirilecek çok konu var
Akansoy: Seçimlerle ilgili değerlendirilecek çok konu var
Erhan Arıklı: Halk hükumete uyarı verdi...
Erhan Arıklı: Halk hükumete uyarı verdi...








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim