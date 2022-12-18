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Uluçay'a Gazimağusa'da büyük ilgi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gazimağusa Belediyesi Başkan adayı Dr. Süleyman Uluçay ve CTP Gazimağusa Belediyesi Meclis Üyesi adayları, Gazimağusa Suriçi esnafını ziyaret etti, Mağusa’yı iyileştirecek 17 adet projenin yer aldığı kitapçığı dağıttı.

18 Aralık 2022 Pazar 14:27
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Uluçay'a Gazimağusa'da büyük ilgi



Suriçi esnafı, seçimde desteklerinin Uluçay’dan yana olduğunu vurguladı.

CTP adayları, daha sonra Antik Mağusa Vakfı’nın, Namık Kemal Meydan’ında yer alan “Christmas Market” isimli etkinliğine katıldı. Uluçay, etkinlikte, Gazimağusa Belediyesi Başkanı İsmail Arter ile bir araya geldi, sohbet etti. 

Dr. Süleyman Uluçay ve belediye meclisi üyesi adayları, etkinlikte yer alan stantları tek tek gezdi, alışveriş yaptı.

Bölge esnafının sıcak ilgisiyle karşılaşan CTP adayları, vatandaşlarla kenti nasıl daha iyiye taşıyacaklarını konuştu, sorunlarını dinledi, projelerini anlattı.

Vatandaşlar, Uluçay’ın projelerini oldukça gerçekçi bulduklarını ve çok beğendiklerini ifade etti.

CTP adaylarına tam destek verdiklerini belirten vatandaşlar, Uluçay’ın seçimi açık ara farkla kazanacağını söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyetçi Türk PartisiSüleyman UluçayCTPGazimağusa
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