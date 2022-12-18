Uluçay'a Gazimağusa'da büyük ilgi

Suriçi esnafı, seçimde desteklerinin Uluçay’dan yana olduğunu vurguladı.

CTP adayları, daha sonra Antik Mağusa Vakfı’nın, Namık Kemal Meydan’ında yer alan “Christmas Market” isimli etkinliğine katıldı. Uluçay, etkinlikte, Gazimağusa Belediyesi Başkanı İsmail Arter ile bir araya geldi, sohbet etti.

Dr. Süleyman Uluçay ve belediye meclisi üyesi adayları, etkinlikte yer alan stantları tek tek gezdi, alışveriş yaptı.

Bölge esnafının sıcak ilgisiyle karşılaşan CTP adayları, vatandaşlarla kenti nasıl daha iyiye taşıyacaklarını konuştu, sorunlarını dinledi, projelerini anlattı.

Vatandaşlar, Uluçay’ın projelerini oldukça gerçekçi bulduklarını ve çok beğendiklerini ifade etti.

CTP adaylarına tam destek verdiklerini belirten vatandaşlar, Uluçay’ın seçimi açık ara farkla kazanacağını söyledi.