Uluçay: Daha Göreve Gelmeden Yasal Değişiklik Yaptırdık

“İŞİNİ DOĞRU, DÜZGÜN VE DÜRÜST ŞEKİLDE YAPAN PERSONELLE SORUNUMUZ YOK”

Ziyarette konuşan CTP Gazimağusa Belediyesi Başkan adayı Dr. Süleyman Uluçay, göreve gelmeleri halinde işten durdurmanın söz konusu olmayacağını söyledi. Daha önce de söylediği gibi iş disiplinini bozan, işe gelmeyen, çalışmayan personelle yola devam etmeyeceklerini belirten Uluçay, işini doğru, düzgün ve dürüst bir şekilde yapan personelle sorunumuz olmayacaktır. Bu konuyu daha önce de dile getirdim. Bu çok nettir. Ancak işe gelmeyen personel seçimden sonra bu davranışına bu şekilde devam edemeyecektir. Bu da çok nettir” dedi.

“ÇALIŞANLARIN MAĞDUR OLMAMASI İÇİN KOMİTEYE ÖNERİ SUNDUK, GEREKLİ DEĞİŞİKLİĞİ YAPTIRDIK”

Dr. Süleyman Uluçay, göreve gelmeden belediyenin mali yapısıyla ilgili çalışmalar yaptıklarına vurgu yaptı ve özellikle muhtemelen yerel seçimlerin ardından gündeme gelecek olan belediyeler yasasındaki değişiklikle çalışanların mağdur olmaması için öneri yaptıklarını kaydetti. Yaptıkları çalışmalarda yasa değişikliğinde birtakım problemler tespit ettiklerini ifade eden Uluçay, Gazimağusa Belediyesi özelinde GAMABEL ve belediye arasındaki ilişkide çalışanların mağdur olmaması için başkanlığını Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Özdemir Berova’nın yaptığı komiteye öneri sunduklarını ve yasa daha komitedeyken gerekli değişikliği yaptırdıklarını söyledi. Tüm dertlerinin belediyenin olması gerektiği gibi çalışması ve halka gerekli hizmeti sunması olduğunu kaydeden Dr. Süleyman Uluçay, çalışanların görevlerini yaparken eksiksiz olarak haklarını almasını istediklerini bildirdi. “Göreve geldiğimizde ilk hedefimiz maaşların düzenli ödenmesini sağlamak ve geride olan sigorta ve ihtiyat sandığı ödemelerinin tamamlanmasıdır” diyen Uluçay, bunları yerine getirdikten sonra belediyenin mali yapısını da göz önünde bulundurarak gerekli iyileştirmelerin yapılmasını hedeflediklerini de sözlerine ekledi.