Uluçay: Gerçek anlamda çalışan personel çalışmaya devam edecek

Dr. Süleyman Uluçay; işine gelen, işini doğru düzgün ve dürüst bir şekilde yapan her personelle çalışmaya devam etmekten büyük memnuniyet duyacağını söyledi. CTP Gazimağusa Belediyesi Başkan adayı Dr. Süleyman Uluçay ve CTP Gazimağusa Belediyesi Meclis Üyesi adayları, Mağusa Gelişim Akademisi (MGA) Sakarya tesisleri, Kapalı Maraş’ta görev yapan belediye personeli ve Gazimağusa Belediye Kreşini ziyaret etti. Çalışanlarla bir araya gelen CTP adayları, soruları yanıtladı, Gazimağusa Belediyesi’nde örgütlü Mağusa Türk Genel İş Sendikasıyla imzalanan protokol ile ilgili bilgi verdi.



“GERÇEK ANLAMDA ÇALIŞAN PERSONEL ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK”

Ziyareti sırasında personelden gelen sorulara yanıt veren, CTP Gazimağusa Belediyesi Başkan adayı Dr. Süleyman Uluçay, daha önceki ziyaretlerinde de kendisine en çok “göreve gelirseniz bizi işte çıkaracak mısınız?” sorunun sorulduğunu belirterek sözlerine başladı. Kendileri için kriterin hangi partiden veya kimin tarafından işe alındıklarının olmayacağını, kendileri için kriterin işe gelinip, gelinmediği olacağını söyleyen Uluçay, “eğer işe hiç gelmeden maaş alan varsa ben onlarla çalışmayacağım. Eğer imza atıp kaçıp, akşam geri gelip tekrar imza atan varsa onlarla da çalışmayacağım” dedi. Dr. Süleyman Uluçay, işine gelen, işini doğru düzgün ve dürüst bir şekilde yapan her personelle çalışmaya devam etmekten büyük memnuniyet duyacağını söyledi. Mağusa Türk Genel İş Sendikası ile imzaladıkları protokolü işaret eden Uluçay, şu ifadelerde bulundu: “Sendika ile imzaladığımız protokolde bu söylediğim konuların tümü vardır. Söylediğimiz çok nettir. Gerçek anlamda çalışan personel, çalışmaya devam edecek. Sendikanın bizden istediği ise çalışmayan insanlarla ilgili karar verirken onların da bu karar mekanizmasının içinde olmasıdır. Biz de bunu uygun bulduk. Size daha önce ve şimdi sözlü olarak bahsettiğim konuları sendika ile yazılı hale getirdik”

“GAMABEL’İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ BELEDİYEMİZE AİT OLACAK”

Dr. Süleyman Uluçay, göreve gelmeleriyle birlikte ilk hedeflerinin maaşları zamanında ödenmek olduğunu ifade etti. Sigorta ve ihtiyat sandığı açığının kapatılması, ardından da maaşlarda iyileştirme yapılmasını hedeflediklerini kaydeden Uluçay, “Günümüzde asgari ücretle geçinilemeyeceğini hepimiz kabul ediyoruz” dedi. GAMABEL konusunda net ve açık olduklarının altını çizen Uluçay, “Eğer biz göreve gelirsek GAMABEL’in tüm yükümlülükleri belediyemize ait olacak. Bunun tartışılacak bir tarafı yoktur. GAMABEL Şirketi’nin yüzde 99’u Gazimağusa Belediyesi’nindir, yüzde 1’i ise Belediyeler Birliği’ne aittir. Kesinlikle özel bir kişiye ait değildir” diye konuştu. Kendileri için verilen sözün çok önemli olduğunun altını çizen Uluçay, “sendika yazılı istedi yazılı da söz verdik. Bizim için tek kriter işinizi yapmanız olacak” diye konuşarak sözlerine son verdi.