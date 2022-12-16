Ünal Üstel: Büyük projeler hayata geçecek

Ulusal Birlik Partisi Beyarmudu’nda Büyük Buluşma etkinliği düzenledi. Şölen havasında geçen etkinlikte bölge sakinleri salona sığmadı..

Büyük bir coşkunun hakim olduğu etkinlikte Beyarmudu Belediye Başkanı ve UBP’nin Beyarmudu Belediye Başkan adayı İlker Edip ve belediye meclis üyesi adayları ile UBP’nin Mesarya Belediye Başkan adayı Kürşat Özer ve belediye meclis üyesi adayları tanıtıldı.

Adaylar ayakta alkışlandı, her iki belediyede de seçimin kazanılacağına vurgu yapıldı.

Etkinliğe katılan Başbakan, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ünal Üstel’in konuşma yapması anons edildiğinde salonu coşku sardı.. Alkışlar arasında kürsüye çıkan Üstel, Beyarmudu’nda da Mesarya’da da seçimi kazandık.. Sizlerden fark bekliyorum” dedi.

“BEYARMUDU’NU VERMEMEK İÇİN MUHALEFET İLE BİRBİRİMİZE GİRDİK”

Coşkulu kalabalık alkışlarla Üstel’e destek verdi. Üstel “Beyarmudu bizim için çok önemlidir. Beyarmudu Belediyesi’ni vermemek için muhalefetle birbirimize girdik. Beyarmudu’nu da Mesarya’ya bağlatmak için çok direttiler ama biz izin vermedik. İlker Başkan’ın yaptıkları ortadadır” dedi.

“MESARYA UBP’NİN KALESİDİR”

“Mesarya Belediyemiz UBP’nin kalesidir” diyerek sözlerine devam eden Üstel, burada parti içerisinde çıkan başka adaylar olduğunu anımsattı. Partinin kurallarına uymayanlar hakkında gerekli işlemlerin yapıldığını belirten Ünal Üstel, partinin bakanları, bölge vekilleri, idarecileri ile bir bütün olarak adaylar için çalıştığına vurgu yaptı.

“Bugün bizimle olan kardeşlerimiz yarın da bizimle olacaklar” diyen Üstel, adayların bilimsel metotlarla belirlendiğini söyledi.

Üstel, “Halkımızın Mesarya’da Kürşat kardeşimi, Beyarmudu’nda da İlker Başkanımızı seçti. Zaten sonuçları görüyoruz. Kimse başka söylemlere kulak asmasın. İki belediyemizde de seçimler bitmiştir. Ama sizlerden beklentim seçimi farkla bitirmemiz için kalan günlerde daha çok çalışmanızdır” diye konuştu.

“BU SEÇİMLER ÇOK ÖNEMLİDİR”

Yerel seçimlerin çok önemli olduğuna değinen Üstel, seçimin önemini şu sözlerle açıkladı:

“Biz reform ile güçlü belediyeler yarattık ve güçlü geleceğe yürüyeceğiz dedik. KKTC’ye inanıyor, güveniyoruz. O’nu yaşatmak için hep birlikte mücadeleyi veriyoruz. Hükümet olarak 2027 yılına kadar iktidardayız. Başkanlarımızın ortaya koyduğu büyük projeleri hükümetimiz desteğiyle hayata geçireceğiz. Biz Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte iş birliği ile icraatları yapacak, belediyelerimizi de kalkındıracağız. Reform kalkınma için ilk adımdı. Hep birlikte güçlü geleceği şekillendiriyoruz arkadaşlar. İşte bu nedenle bu seçimlerin sonuçları oldukça önemlidir”

HASİPOĞLU: REFORMU SEÇİM ZAFERİYLE TAÇLANDIRACAĞIZ

Beyarmudu Büyük Buluşma etkinliğinde konuşma yapan UBP Genel Sekreteri, Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Beyarmudu’nda İlker Edip Başkan ile yola devam edileceğinin net bir şekilde ortada olduğunu kaydetti.

Reform ile yeni oluşturulan Mesarya Belediyesi’ni UBP’nin kazanacağını söyleyen Hasipoğlu, “Biliyorsunuz Akdoğan ve İnönü CTP’nin. İşte Mesarya’yı kazanarak bu belediyeleri CTP’nin elinden alacağız. Cesaretle adım atarak hayata geçirdiğimiz Belediyeler Reformu’nu seçimlerdeki zaferlerimizle taçlandıracağız” dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimlerdeki başarının şimdi de yerel seçimlerde yakalanmasının önemine değinen Hasipoğlu, “Güçlü bir geleceğe hep birlikte yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı

“BÜYÜK PROJELERE İMZA ATACAĞIZ”

Beyarmudu Belediye Başkanı ve UBP’nin Başkana dayı İlker Edip ve Mesarya Belediyesi Başkan Adayı Kürşat Özer de konuşmalarında seçimden zaferle ayrılıp hizmette yerel anlayışta evrensel bir yaklaşım ile bölgelerinde büyük projelere imza atacaklarını ifade ettiler.

Beyarmudu Büyük Buluşma etkinliğine Başbakan UBP Genel başkanı Ünal Üstel’in yanı sıra UBP Genel Sekreteri Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Gazimağusa Milletvekilleri Hüseyin Çavuş Kelle, Resmiye Eroğlu Canaltay, Dr. Hakan Dinçyürek, UBP Gazimağusa İlçe Başkanı Nahit Öncü ve çok sayıda parti sempatizanı katıldı.