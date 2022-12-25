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Ünal Üstel'den seçim yorumu

Ulusal Birlik Partisi Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, seçim sonuçlarını değerlendirdi. 

25 Aralık 2022 Pazar 21:20
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Ünal Üstel'den seçim yorumu



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Güzel bir seçim sürecini geride bıraktıklarını belirten Ünal Üstel tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. 
Kıran kırana geçen bir seçimin geride kaldığını belirten Üstel, kazanan tüm adayları kutladı. 
'Tüm kazanan adayların en iyi hizmeti vermesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz' diyen Üstel, 'bu yarıştan aldığımız belediye sayısı ortada. UBP, 6 beldede seçimi kazandı. UBP'nin aldığı belediyelerde bizim bu seçimlerde bir kaybımız yoktur" diye konuştu.
Üstel, tüm ülke insanının en iyi hizmeti alabilmesi için ellerinden gelen tüm katkıyı vermeye devam edeceklerini söyledi.

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