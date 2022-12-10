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Ünal Üstel: Hükümetin sözüdür; sorunları gidereceğiz

Değirmenlik Akıncılar şölenine katılan Başbakan, UBP Genel Başkanı Ünal Üstel, birlik beraberlik mesajı verdi.

10 Aralık 2022 Cumartesi 12:21
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Ünal Üstel: Hükümetin sözüdür; sorunları gidereceğiz



Ünal Üstel, “Ülkemizin geleceğini yeniden şekillendirecek, belediyeleri yapılandıracak ve güçlü KKTC’yi hep birlikte yaratacağız” dedi

Ulusal Birlik Partisi Değirmenlik Akıncılar Belediyesi şöleni düzenledi. Salonu hınca hınç dolduran UBP, DP ve YDP’liler büyük bir coşku yaşadı. Geceye katılan Başbakan, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ünal Üstel, alkışlarla karşılandı.

Değirmenlik Akıncılar şöleninde konuşan Ünal Üstel, yerel seçimlerde hükümet ortakları ile birlikte hareket ettiklerini söyleyerek, “18 belediye başkan adayımız ittifakın adaylarıdır” vurgusu yaptı.

2020 seçimlerinde UBP-DP-YDP ittifakı ile Cumhurbaşkanlığını seçiminin kazanıldığını anımsatan Üstel, ardından yapılan genel seçimlerde hükümet olduklarını şimdi de yerel seçimlerde işbirliğinin sürdüğünü kaydetti. “18 belediye başkanımız ittifakın adayıdır” diyen Üstel, adayları birlikte belirlediklerini ve bugün de bu birlikteliği sergilemekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

UBP Başkanı Üstel, “Hükümeti kurduktan sonra halkımıza ülkemizde “istikrarı sağlayacağız” sözünü verdik. Yarım kalan tüm projeleri bitireceğiz. Yeni yapacağımız projelere tarih vererek hayata geçireceğiz” dedi. Yarım kalan yolları bitirdiklerini, yarım kalan hastanelerin de ihalelerini tamamladıklarını anımsatan Üstel, pandemi nedeniyle duran ekonomiyi canlandırmak için Anavatan Türkiye ile protokol yaptıklarını kaydetti.

“HÜKÜMETİN SÖZÜDÜR; SORUNLARI GİDERECEĞİZ”

Üstel “Tüm esnafımıza yüzde 50 teşvik primi veriyoruz. Sosyal yardım alan insanlarımızın hesaplarına para yardımı yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Tarımcıya, hayvancıya, balıkçılara destek ve teşvik primleri ile her kesime dokunduk. Şimdi sıra belediyelerimizde” diye konuştu.

Hükümetin ortak aday gösterdiği 18 belediye başkan adayı ile beldelerde eksik kalan, halka ulaşmayan tüm hizmet ve sorunları giderecekleri sözü veren Üstel, “Bu hükümetimizin sözüdür” diyerek konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

“Ülkemizin geleceğini yeniden şekillendirmek, belediyelerimizi yeniden yapılandırıp güçlü belediyeler yaratmak için birlikte hareket edeceğiz. Hep birlikte güçlü KKTC’yi yaratacağız.”

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