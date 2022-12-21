Üreticilerden Karavezirler’e destek...

Cihangir köyünde Akaraltı Restoran’da gerçekleşen yemeğe Ali Karavezirler de katıldı.

Hayvan üreticileri Karavezirler’in görev süresi boyunca üreticiye en iyi hizmeti sunduğuna dikkat çekerek, yeni dönemde de Ali Başkan ile yola devam edeceklerini ifade ettiler.

Ali Karavezirler de düzenlenen yemek için üretici dostlarına teşekkür etti. Karavezirler görev süresi boyunca hiç kimseyi ayırt etmeden azaları, muhtarları, belediye meclis üyeleri ile birlikte kararlar aldıklarını anımsatarak, üreticilerin daha verimli iş yapabilmeleri için ellerinden geleni yaptıkalrını söyledi.

Yeni dönemde de üreticiye hizmet etmeye devam edeceklerini ifade eden Karavezirler, üretim ile ilgili projelerini paylaşıp görüş alış verişinde bulundu.