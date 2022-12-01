Üstel: “Amacımız halkımıza hizmettir"

Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ünal Üstel köy ziyaretlerine devam ediyor. Üstel bu çerçevede dün ilk olarak Çayönü ve Türkmenköy’e gitti, ardından da Ulukışla, Kurudere, Geçitkale ve Serdarlı ile ziyaretlerine devam etti.

Çayönü ve Türkmenköy ziyaretlerinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başbakan Üstel’e ziyaretinde Beyarmudu Belediye Başkanı ve UBP’nin belediye başkan adayı İlker Edip de eşlik etti.

Başkan Edip’in 25 Aralık seçimlerinden zaferle ayrılacağına inanç belirten Üstel, “18 belde 18 ilke.. Güçlü belediyelerle güçlü KKTC.. Kalkınma hamlemiz yerel yönetimlerden başlayacak” dedi.

Edip’in başarılarının ortada olduğunu söyleyen Üstel, yeni dönemde de beldenin eksikliklerinin giderilmesine yönelik belediyenin projelerine hükümet olarak destek vereceklerini kaydetti.

Üstel ziyaretine belediyeler reformu ile birleştirilen Geçitkale Serdarlı bölgesi ile devam etti.

İlk durak Ulukışla oldu. Üstel’i bağrına basan Mesaryalılar, Başbakan’ı bölgelerinde görmekten duydukları mutluluğu dile getirdi.

Vatandaşlarla sohbet eden Üstel, Ulukışla ve Kurudere’nin çok daha iyi hizmet alabilmesi için reform ile bu iki köyün Geçitkale Serdarlı Belediyesi’ne bağlandığını anımsatarak, “Ne diyoruz; hizmette yerel, anlayışta evrensel bir yaklaşım ile belediyelerimiz ayağa kalkacak” diye konuştu.

OLSAN ORAN’DAN HALİL KASIM’A DESTEK

Üstel’e bölge ziyaretlerine Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım ve kısa bir süre önce UBP Gazimağusa ilçe başkanlığı görevinde bulunan Olsan Oran da eşlik etti. Geçitkale’nin hak ettiği hizmeti alamadığını söyleyen Üstel, sözlerine şöyle devam etti:

“Muhalefetin tüm engellemelerine rağmen Belediyeler Reformumu gerçekleştirdik. Biz hiçbir belediyeyi kapatmadık, belediyelerimizi birleştirerek daha güçlü bir yapıya kavuşturduk. Biz icraat partisiyiz. Ancak muhalefet icraatları engellemek için uğraş veriyor. Reformu Anayasa mahkemesine taşıdılar ama ne oldu, kocaman bir tokat yediler. Biz projelerimize, icraatlarımıza kesintisiz devam edeceğiz. Göreceksiniz 25 Aralık gecesi bu bölgede UBP bayrakları dalgalanacak. Serdarlı’daki hizmet kalitesini Geçitkale bölgesine de yayacağız. Halil Kasım Başkanımıza güvenimiz tamdır” dedi.

Bölgedeki buluşmada Olsan Oran, Halil Kasım ile birlikte vatandaşların karşısına çıktı, birlik ve beraberlik mesajı verildi. Bu manzara UBP’liler arasında memnuniyet yarattı.

Başbakan Üstel, konuşmasını şöyle noktaladı:

“Amacımız halkımıza hizmettir. Hedefimiz dünyada yerini alacak güçlü bir KKTC yaratmaktır. İşte bundan dolayı bu yerel seçim oldukça önemlidir. Bir yandan reform süreçlerini tıkamaya çalışan muhalefet ve onun adayları öte yandan yeni projelerle, reformlarla ülkemizin önün açmaya çalışan bizler. Belediyelerimizi UBP’li adaylarımız kazanacak ve kalkınma hamlesini yerelden başlatıp güçlü KKTC’yi hep birlikte yaratacağız”