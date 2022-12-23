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Üstel: Güçlü belediyeler, güçlü gelecek demek

Mesarya’da Kürşat Özer için zafer ateşi yandı.. Bölgeyi ziyaret eden Başbakan, UBP Başkanı Üstel, “Kürşat Özer Mesarya’yı güçlü geleceğe taşıyacak” dedi.

23 Aralık 2022 Cuma 09:55
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Üstel: Güçlü belediyeler, güçlü gelecek demek



Başbakan, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ünal Üstel, Mesarya Belediyesi Başkan adayı Kürşat Özer ile birlikte Mesarya Belediyesi’ne bağlı Paşaköy, Vadili, İnönü ve Akdoğan köylerini ziyaret etti.
Vatandaşlar Üstel ve Özer’i zafer ateşi yakarak karşıladı.

Vatandaşlarla sohbet eden Üstel, Mesarya bölgesinin hak ettiği hizmeti alamadığını söyledi, Kürşat Özer’in yönetiminde bölgenin kalkınacağını vurguladı.

Belediyeler Reformu’nu bu amaç doğrultusunda muhalefetin tüm itirazlarına rağmen geçirdiklerini anımsatan Üstel, “Ne diyoruz; güçlü belediyeler güçlü gelecek. Mesarya’yı güçlü geleceğe taşıyacak isim Kürşat Özer’dir” dedi

Üstel, Özer’in hükümetin adayı olduğunu anımsatarak, “Bilimsel çalışmalar yaptık ve seçimi kazanacak adayın Kürşat Özer olduğunu gördük ve aday gösterdik. Kürşat kardeşimin bölgeyi kalkındıracak projeleri hazırdır. Biz de hükümet olarak bu projelerin 4 yılda hayata geçmesi konusunda kefiliz” diye konuştu.
Hükümetin 2027 yılına kadar iktidarda olacağını vurgulayan Ünal Üstel, “Anavatan Türkiye yanımızda. Bizler yarım kalan projeleri tamamlayacak, reformlara imza atacağız. Belediyelerimizi kalkındıracak güçlü KKTC’yi yaratacağız” ifadelerini kullandı.

Mesarya’nın sulu tarıma geçmesi için çalıştıklarını, Anadolu’nun suyunun tarımsal amaçlı olarak Mesarya’ya ulaşması için Türkiye’de ihalelerin yapıldığını anımsatan Üstel, “Mesarya’nın kaderi değişecek. Yeni projelerle Mesarya kalkınacak” şeklinde konuştu.

“MESARYA ÖRNEK GÖSTERİLECEK”

Kürşat Özer de Ünal Üstel’e hitaben, “Zafer ateşini yaktık sayın Başkanım” dedi.
Hükümetin desteği ile Mesarya’nın yeni dönemde örnek gösterilecek bir belediye olacağının altını çizen Özer, “Gerek alt yapı, gerek üst yapı, gerekse sosyal belediyecilik anlaşımda tüm projelerimiz hazırdır. Göreve geldiğimizde bölgemiz kalkınacak, ülkemiz kazanacak” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
MesaryaKürşat ÖzerSeçimYerel Seçimünal üstel
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