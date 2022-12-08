Üstel: KKTC dünyadan geri kalmayacak

UBP'nin KKTC'yi kuran, yaşatan ve yaşatma kararlılığı olan bir parti olduğunu ifade eden Üstel, Anavatan Türkiye ile birlikte güçlü KKTC için çalıştıklarını vurguladı, “Dünyadan geri kalmayacağız” dedi

Ulusal Birlik Partisi (UBP)'nin Tatlısu, Geçitkale-Serdarlı, Mesarya, Beyarmudu, Yeniboğaziçi, Gazimağusa belediye başkan adayları ve belediye meclis üyesi adayları Gazimağusa'da düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.

Büyük bir coşkunun yaşandığı “Büyük Buluşma” etkinliğine katılan Başbakan, UBP Genel Başkanı Ünal Üstel’e partililer yoğun ilgi gösterdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan etkinlikte ilk konuşmayı UBP Gazimağusa İlçe Başkanı Nahit Öncü yaptı. Öncü’nün ardından UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu konuştu.

Partililerin alkışları eşliğinde kürsüye çıkan Ünal Üstel partilileri selamlayarak başladığı konuşmasında "Gözlerinizdeki heyecanı görüyorum. Geri sayım başladı. Bu seçimler ülke için, UBP için, bizim için çok önemlidir. Sloganımızda olduğu gibi 'Güçlü Belediyeler, Güçlü Gelecek' için önemlidir" mesajı verdi.

ÜSTEL: "HEP BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ"

"Hep birlikte çalışacağız" diyen Üstel, UBP'nin KKTC'yi kuran, yaşatan ve yaşatma kararlılığı olan bir parti olduğunu ifade etti.

Büyük projelerde UBP'nin imzası olduğunun altını çizen Başbakan Üstel, Anavatan Türkiye'nin desteği ile hayat bulan projelerden bahsetti. Üstel, "Bunların hepsinin mimarı UBP'dir. Çünkü UBP, KKTC'ye inanır ve ülkeyi yaşatma kararlılığı içindedir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü politikasının izlenmeye başlandığını ardından genel seçimlerde halkın kendilerini hükümet kurmakla görevlendirdiğini ve bunun akabinde icraatlar ortaya koyduklarını belirten Üstel, katılanlara yönelttiği "Şimdi yerel seçimlerde ülke geleceği için, güçlü belediyeler için hep birlikte var mısınız" sorusuna “evet” yanıtını aldı.

"DURMAK YOK, YOLA DEVAM"

Hükümete geldikleri ilk günden beri ne söylendiyse yaptıklarını kaydeden Üstel, "Yapacak çok işimiz var. Sıra belediyelerimizde. Ülkemizin geleceğini güçlü belediyeler yaratarak şekillendireceğiz. Dünya yeniden yapılandırılırken KKTC geri kalmayacak. Bu nedenle durmak değil çalışmak önemlidir. Durmak yok, yola devam" dedi.

Kalkınmanın yerel yönetimlerden başlayacağına vurgu yapan Üstel, “Güçlü belediyeler güçlü KKTC için ilk adımı teşkil ediyor. Yerelde hizmet anlayışta evrensel bir bakış açısıyla yarışı kazanacak güçlü adaylarımız ile dönüşümü ve gelişimi başlatacağız. Güçlü KKTC dünyadaki yerini alacaktır” dedi

"MARAŞ'IN TAM AÇILIMINI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

Başbakan Üstel, Maraş açılımının önemine işaret ederek şunları söyledi:

"Maraş’ı açamazlar dediler açtık. Bisiklet yolları yaptık. Plajlarını açtık. Bugüne kadar 1 milyon insan Maraş'ı ziyaret etti. Ziyaret etmeyenlerde var. Onların kimler olduğunu tahmin edersiniz. O nedenle yapacak işlerimiz var. Seçimlerden sonra Maraş'ın tam açılımını gerçekleştireceğiz. Maraş’ı açarken Mağusa'da yaşayan gençlerimize iş imkanı da sağlayacağız. Bunları Anavatımız Türkiye ile birlikte yapacağız.”

Belediye başkan adaylarının ortaya koyacağı projelerin hepsinin hükümetin garantisi altında olduğunu ifade eden Üstel "Biz belediye başkan adaylarımıza kefiliz" vurgusu yaptı.

Başbakan Üstel, muhalefet partisinin engellemelerine rağmen bir taraftardan ulusal dava diğer taraftan ülkeyi güçlendirmek için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Ülkeyi yeniden şekillendirmek ve yapılandırmak için hep birlikte çalışacaklarına vurgu yapan Üstel, "Ekonomik sıkıntılarla başa çıkarken Anavatanımız hep yanımızdaydı. Her başımız sıkıştığında Anavatan Türkiye ile işbirliği içindeyiz. Bugün yerel yönetimleri güçlendirmek ve güçlü gelecek sağlamak için yine Anavatanımızla bu yola devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"YENİ SAYFADA BİRLİK OLALIM"

Seçim dönemi dargınlık ve küskünlüklerin bir tarafa bırakılması gerekildiğini dile getiren Üstel, yeni bir sayfa açıldığını ve yeni sayfada birlik olarak gidilmesini gerektiğini söyledi.

"Hep birlikte yola devam" diyen Başbakan Üstel, yerel seçimlerde hükümet ortaklarıyla birlikte gösterilen adaylara destek sözü istedi.

Konuşmaların ardından Tatlısu, Geçitkale-Serdarlı, Mesarya, Beyarmudu, Yeniboğaziçi, Gazimağusa belediye başkan adayları ve belediye meclis üyesi adayları sırasıyla tanıtıldı.

Başbakan Ünal Üstel'in yanı sıra toplantıya Cumhuriyet Meclis Başkanı Zorlu Töre, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, UBP'nin Gazimağusa Belediye Başkan Adayı Dr. Erdal Özcenk, UBP Mesarya Belediye Başkan Adayı Kürşat Özer, Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkan Adayı Halil Kasım, Beyarmudu Belediye Başkan Adayı İlker Edip, Yeniboğaziçi Belediye Başkan Adayı Mustafa Zurnacılar, bazı bakanlar, milletvekilleri ve partililer katıldı.