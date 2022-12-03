Üstel: “Lefke, Adil Özgey ile kalkınacak”

Ünal Üstel, Lefke’de atıl vaziyetteki yolu bitirdiklerini, yıkılmaya yüz tutmuş mahkeme binasının ihalesine çıktıklarını söyleyerek, “Yarım kalan tüm işleri bitirecek, reformları hayata geçireceğiz” dedi

Başbakan, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ünal Üstel, Lefke’yi ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

Bölge halkı yoğun ilgi gösterdiği Üstel, burada yaptığı konuşmada koalisyon hükümetinin reformları hayata geçirmek ve yarım kalan projeleri tamamlamak için canla başla çalıştığını söyledi.

İstikrarlı bir hükümete ihtiyaç olduğuna vurgu yapan Üstel, “2020 yılında Cumhurbaşkanlığı seçiminde DP ve YDP ittifakıyla karşınıza çıkmış ve seçimi kazanmıştık. 2022 yılında sizlerin desteğiyle genel seçimden zaferle çıkıp hükümet olduk. Şimdi yine ayni ittifak ile yerel seçimlerde karşınızdayız” dedi.

18 Mayıs’ta Başbakan olduğunu, 1 Temmuz’da ise anayasa gereği Meclis’in tatile girdiğini anımsatan Üstel, kısa zamana rağmen önemli işlere imza attıklarını söyledi. Üstel sözlerine şöyle devam etti:

“1 Ekim’de Meclis açıldı bugün 2 Aralık ve ayın 25’inde seçim olacak ve şimdi de seçim yasaklar var. Toplasanız 3 ay mecliste çalışamadık ama buna rağmen parlamentodan 30 yasa geçirmeyi başardık. Bunlardan biri de belediyeler reformudur.”

“Biz hükümeti kurarken programımıza reform yapacağız, yarım kalan işleri bitireceğiz diye yazdık. Ve bir bir de bunu hayata geçiriyoruz” diyen Üstel, 2008 yılından bu yana siyasi cesaret gösterip hiç kimsenin yapamadığı Belediyeler Reformu’nu gerçekleştirdiklerini kaydetti.

MUHALEFETE YÜKLENDİ.. “BELEDİYELER REFORMUNU HAZMEDEMEDİLER”

Üstel reform ile ilgili şunları söyledi:

“Biz neden muhalefetin tüm karşı çıkışına rağmen belediyeler reformunu yaptık? Çünkü yerel idarelerimizin mali sıkıntılar çektiğini gördük. Dünya, Avrupa ve Anavatan Türkiye’nin ortaya koyduğu raporlarda 28 belediyenin fazla olduğu yazılıydı. Biz bu raporları alıp masaya yatırdık. Çalıştık ve yasa yapıp Meclis’e getirdik. Konsensus dediler, komite kurup çalıştık. Bu komiteye tüm partiler katıldı. 5 ay çalışıldı. 18 belediye ortaya çıktı, tüm partilerin imzası var raporun altında. Ama sonra Beyarmudu ve Tatlısu’yu kabul etmeyiz dediler. Yapılan onca çalışmaya, emeğe saygı duymadılar. Ama biz geri adım atmadık. 18 belediye ile seçimlere gidilmesi için yasayı yaptık ve sert tartışmalara rağmen Meclis’ten bu yasayı geçirdik. Anayasa mahkemesine gittiler. Anayasa mahkemesinden ret cevabı aldılar. Hazmedemediler, sokaklara çıktılar, televizyonlara çıktılar ve “bu iş bitmedi” dediler. Bu iş bitti arkadaşlar, 18 belediye ile yerel seçime gidiyoruz.”

Ünal Üstel, Belediyeler reformu ile hiçbir belediyeyi kapatmadıklarını, belediyeleri birleştirerek güç birliğini sağladıklarına vurgu yaptı.

“EKONOMİK SIKINTILARIN AŞILMASI İÇİN ANAVATAN İLE BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ”

Reform süreci çalışılırken bir yandan da dünyayı saran pandemi sonrasında oluşan ekonomik sıkıntıları aşılması için uğraş verdiklerini anımsatan Üstel, “Anavatan Türkiyemiz ile ekonomik sıkıntıları nasıl aşabiliriz diye birlikte çalıştık. Mali destek aldık. Çiftçimize, tarımcımıza, narenciyecimize, hayvancımıza, sosyal yardım alana ve tüm esnafımıza yüzde 50 teşvik primi verdik, vermeye de devam ediyoruz” dedi.

“2027 yılına kadar iktidarda kalacağız” diyerek istikrarlı bir yapı oluşturmak istediklerinin altını çizen Üstel, “Güçlü KKTC’yi yaratmak için canla başla çalışıyoruz. Kalkınma hamlemiz yerel yönetimlerden başlayacak. Güçlü belediyeler ve bu belediyeleri kazanan UBP’li başkanlar ile hizmette yerel, anlayışta evrensel bir yaklaşım ile ülkemizin kalkınmasını sağlayacağız” diye konuştu.

“SIKINTILARI BİLİYORUZ.. BİR BİR AŞACAĞIZ”

UBP Başkanı Üstel, “Lefke’yi biz ilçe yaptık ama eksikler var, sıkıntılar var. Tüm bunları biliyoruz. İktidara geldiğimiz şu kıs dönemde eksiklikleri tamamlamak için canla başla çalışıyoruz” diyerek Lefke’de yapılanları anımsattı:

“İlk olarak Lefke’nin yarım kalan yolunu bitirdik.2013’ten beri bitirilemeyen, yılan hikayesine dönen yolu tamamladık ve hizmete sunduk. İnsanımız için tehlike arz eden mahkeme binasının ihalesini tamamlamış durumdayız. O da yakında bitmiş olacak. Maden atıkları sorunu var.. Bunu orta yerden kaldırmak için girişimler yaptık. Ancak konu mahkemede devam ediyor. Mahkemeden izin alarak nasıl bu madeni atıkları kaldırabiliriz çalışmalarını yapıyoruz.”

“LEFKE, ADİL ÖZGEY İLE KALKINACAK”

Hükümet olarak bölgedeki sıkıntıları aşmak için çalışırken vatandaşlardan da yerel seçim konusunda destek talep eden Üstel, “Biz icraat hükümetiyiz. Lefke’yi hak ettiği noktaya ulaştırmak için sizlerin de desteğine ihtiyacımız var. Lefke Belediye Başkan Adayımız Adil Özgey kardeşimin hizmette yerel anlayışta evrensel bakış açısı ile Lefke’yi kalkındıracak projeleri hayata geçireceğinden kuşkum yok. Biz de hükümet olarak Lefke’yi gerçek anlamda Lefke yapmak için çalışacağız” diyerek sözlerini noktaladı.