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Vatandaşlardan “Sadık Başkan ” sevgi seli

Gardiyanoğlu: Lefkoşalı’nın bana olan güveninin karşılığını hizmet olarak vereceğim

10 Aralık 2022 Cumartesi 18:25
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Vatandaşlardan “Sadık Başkan ” sevgi seli



UBP Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan Adayı Sadık Gardiyanoğlu, bu sabah Arasta ile Bandabuliya’da vatandaşlar ile bir araya geldi.

Cumartesi olması nedeniyle hayli yoğun bir kalabalığın bulunduğu Arasta ve Bandabuliya’daki vatandaşlar Sadık Gardiyanoğlu’na yoğun ilgi gösterdiler.

Başkent’in tarihi çarşısı ile dükkanlarının bulunduğu her iki bölgede gerek Lefkoşalı gerekse Lefkoşa dışından gelen vatandaşlar Sadık Başkan ile sohbet ederek başarı dileklerini ilettiler.

Bir çok vatandaş, Başkent Lefkoşa’da karşılaştıkları sorunları dile getirdikleri Sadık Başkan’ın, göreve geldiğinde bu sorunları kökünden halledeceğinden duydukları güveni ifade ettiler.

Ziyaretleri sırasında Gardiyanoğlu ile uzun sohbetler gerçekleştiren vatandaşlar kendisi ile fotoğraf çektirmekten de geri kalmadılar.

Arasta ve Bandabuliya esnafı da Gardiyanoğlu’na yoğun ilgi gösterdi. Bölge esnafı yıllardır devam eden sorunlarının çözülmesi için artık değişimin zamanının geldiğini ifade ederek, Gardiyanoğlu’na destek belirttiler.

Sadık Gardiyanoğlu, gördüğü ilginin adaylık kararının ne kadar doğru olduğunun bir teyidi olduğunu ifade ederken, vatandaşların aktardığı sorunlar ve şikayetlerin ise ortaya koyduğu projelerin ne kadar isabetli olduğunu gösterdiğini söyledi.

Gardiyanoğlu, “vatandaşların ilgisi ve desteği gerçekten çok önemli. Duygulanmamak elde değil. Bana gösterilen bu ilgiyi ve güveni asla aklımdan çıkarmadan karşılığını hizmet olarak vereceğimden kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

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