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YDP adayları eğitimden geçti...

YDP Yerel Seçimlerde sahaya çıkmadan önce dün 08.12.2022 tarihinde Acapulco Otelde adaylara yönelik Seçmen Psikolojisi, Vücut Dili ve Hitabet, Parti Manifestosu konularında bir seminer yapıldı.

09 Aralık 2022 Cuma 10:39
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YDP adayları eğitimden geçti...



Seminere Adayların yanı sıra İlçe Başkanları, İlçe Seçim Komite üyeleri de katıldı.

Seminerde Avukat Kemal Bayraktar; "Nasıl oy kullanırız?", Engin Tolungüç; "Propaganda, Vücut Dili ve Hitabet", Genel Sekreter Prof Dr. Talip Atalay;" Seçmen psikolojisi ve siyaset sosyolojisi" Genel Başkan Erhan Arıklı ise; "Parti Manifestosu ve Yerel Seçimler" konularında katılımcılara sunum yaptılar.

Seminer sonrası genel bir değerlendirme yapan Genel Başkan Arıklı Kıbrıs meselesinde yaşanan süreci ve yeni milli Kıbrıs Politikasını anlatarak; "Bu yerel seçimler, sıradan bir belediye seçimi olma özelliğini aşmıştır. Bu seçimler Birleşik Kıbrıs peşinde koşanlarla, KKTC yi yaşatıp kökleştirenlerin seçimidir. Bizi Ankara'dan talimat almakla suçlayanlar, kendilerine kıble olarak Brüksel'i seçmiş durumdadırlar. Nitekim geçen hafta Brüksel’de AB koridorlarında Birleşik Kıbrıs için destek arayışında idiler. Bu arkadaşlar hem 'Birleşik Kıbrıs için bize oy verin' diyorlar, hem de 'Bu seçimlere Milli Dava havası vermeyin' diyorlar. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu" dedi.

Anahtar Kelimeler:
YDPYerel SeçimlerSeçmen PsikolojisiVücut DiliHitabetParti ManifestosuErhan Arıklı
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