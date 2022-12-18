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YDP’den Gardiyanoğlu’na tam destek

Yeniden Doğuş Partisi UBP Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Sadık Gardiyanoğlu’na 25 Aralık’ta yapılacak seçimdeki desteklerinin artarak sürdüğünü açıkladı.

18 Aralık 2022 Pazar 12:15
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YDP’den Gardiyanoğlu’na tam destek



YDP’nin düzenlediği ve oldukça kalabalık bir katılımın gerçekleştiği destek etkinliğinde katılan Sadık Gardiyanoğlu, burada yaptığı konuşmada gördüğü ilgi ve destek için teşekkür etti.

Gardiyanoğlu, son bir haftaya girilirken taşların yerine oturmaya başladığına işaret ederek, “ilk başlardaki parlak nutukların yerini projeler almaya başladıkça halkımızın neyin ne olduğunu daha net görmeye başladı” dedi.

Lefkoşalı’yı düşünen, Lefkoşa’yı yaşayan birisi olarak ihtiyaçları iyi bildiğinin altını çizen Gardiyanoğlu, bu noktadan hareketle oluşturduğu acil eylem planı ile ilk olarak Lefkoşa’nın acil ihtiyaçlarını yerine getirerek göreve başlayacağını vurguladı.

“Çünkü benim hedefim koltuk değil görevdir” diyen Gardiyanoğlu, süslü sözler yerine Lefkoşa’nın sorunlarını çözecek ve Lefkoşalı’nın hayatını kolaylaştıracak projeleri anlatmayı tercih ettiğine işaret etti.

Sadık Gardiyanoğlu, bunun karşılığını her geçen gün daha fazla görmeye başladığını ifade ederek, “Lefkoşalı kendisine hizmet verecek olanla lafla peynir gemisi yürütmeyi düşünen arasındaki farkı görmüştür. Lefkoşalı kararını vermiştir. Süslü laflara artık tahammülü kalmamıştır. Son sekiz buçuk yılda yaşadığı sorunların azalmak bir yana, giderek artmakta olduğu gerçeğini yalın bir şekilde gören Lefkoşalı bir hafta sonra yapacağı tercih ile bu duruma bir son verecektir” dedi.

sadece belli bir kesimin değil, tüm Lefkoşa’nın hizmetinde bir başkan olmak için yola çıktığını ve bunun sözünü verdiğini anımsatarak, propaganda sürecinin en başından bu yana geçen sürede ortaya koyduğu politikanın da bunun ispatı olduğuna işaret etti.

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