"Yeşil alanları artıracağız"

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Amcaoğlu, yeşil alanları artıracaklarını söyleyerek, “Alayköy tabiat parkı ve piknik alanı projemiz var. Bölge halkının temiz ve düzenli bir ortamda sosyalleşebileceği bir kompleks yaratacağız. Ayrıca Alayköy’de bir düğün salonu yok. Bölge halkının bu yönde de bir talebi var. Burayı sadece bir düğün salonu olarak değil aynı zamanda sosyal bir kompleks olarak hayata geçireceğiz” dedi.

Amcaoğlu, “Spor kulüplerinin desteklenmesi ve kendi ayaklarının üzerinde durup kurumsal bir yapıya kavuşabilmeleri için projelere destek vereceğiz. Alayköy de gençlerin bir futbol sahası istekleri var. Bunun için Gençlik Dairesi ile şimdiden iletişime geçtik ve göreve geldikten sonra da bu projeyi en kısa sürede hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

Kent güvenliği konusunda sıkıntılar yaşandığını dile getiren Amcaoğlu, “Kent güvenliği konusunda atacağımız adımlar var. Özellikle parklarda ciddi sıkıntılar yaşanmaya başladı. Kamera sisteminin kurulması kaçınılmaz oldu. Zabıta birimi de güçlendirilerek 24 saat hizmet vermesi yönünde düşüncemiz var” dedi.