Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı
Girne'nin göbeğinde adam bıçakladı!
Girne'nin göbeğinde adam bıçakladı!
2 yıl hapis yatacak
2 yıl hapis yatacak
Zanlılar cezaevine gönderildi
Zanlılar cezaevine gönderildi
12 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
12 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
banner107

Zeki Çeler: Bel-Paz çalışanları sendikalaştırılacak

Girne’de Bağımsız Belediye Başkan adayı Zeki Çeler, Bel-Paz çalışanlarını ziyaret ederek, çalışanların sendikalaştırılacağını ve toplu iş sözleşmesine dahil edileceğini söyledi.

13 Aralık 2022 Salı 15:18
24 Okunma
Zeki Çeler: Bel-Paz çalışanları sendikalaştırılacak



Girne Bağımsız Belediye Başkan adayı Zeki Çeler, Girne Belediyesi’ne bağlı Bel-Paz Şirketi’ni ziyaret etti ve emekçilerle görüştü.

Zeki Çeler, çalışanlara hitaben yaptığı konuşmasında, hayatında ilk kez verdiği vaadin çalışanların iki dudak arasında kalmaması için “Bel-Paz çalışanlarının sendikalaşması” ve “Toplu iş sözleşmesine” dahil edilmesi olduğunu söyledi.

Çeler, iş yerinde verimin artması için iş garantisi verilmesi gerektiğini ve işten durdurulacağı konusunda endişe yaşamaması gerektiğini ifade etti.

Çeler, kısa süre çalışanların belediye kadrosuna alındığını ancak uzun yıllardır Bel-Paz’da çalışanların kadroya alınmadığına ve bazılarının işlerine son verilmesinin haksızlık olduğuna işaret ederek, çalışılan yıla ve liyakata göre kadrolama yapılması gerektiğini savundu.

“KADRO SAYISININ ARTIRILMASI İÇİN GEREKLİ MÜCADELEYİ VERECEĞİM”

Çeler, nüfus sayımı yapılması ve kadro sayısının artırılması için gerekli mücadeleyi vereceğine vurgu yaptı.

Belediyenin mali durumunun gizlendiğini ifade eden Çeler, göreve gelince çıkacak mali tabloya göre çalışanların derhal maaşları ve özlük haklarında iyileştirmeler yapılacağına dikkat çekti.

Bel-Paz çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği konularında hizmet içi eğitimden geçirileceğini anlatan Çeler, çalışanlara her türlü ekipmanın sağlanacağını aktardı.

Özel sektörden gelen ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapmış biri olarak istihdamın desteklenmesi gerektiğini savunan Çeler, göreve gelince Bel-Paz’ı kapatacağı veya çalışanların işine son vereceği ile ilgili hakkında çıkarılan dedikodulara kulak asılmaması gerektiğine vurgu yaptı.

Girne Belediyesi’nde ve Bel-Paz’da çalışma barışını sağlayacağını anlatan Çeler, performans değerlendirmesine göre çalışanların ödüllendirileceğini de ifade etti.

Bel-Paz çalışanlarının Girne’de 365 gün boyunca her türlü şartta Girne halkına hizmet verdiğini dile getiren Çeler, özverili çalışmalarından dolayı Bel-Paz çalışanlarına teşekkürlerini sundu.

Anahtar Kelimeler:
Zeki çelerGirneSeçimYerel SeçimBelPaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Benli: Gönyeli Belediyesi, 'Yapacağız' Dediği Her Şeyi Yapmış Bir Belediyedir
Benli: Gönyeli Belediyesi, 'Yapacağız' Dediği Her Şeyi Yapmış Bir Belediyedir
Hulusioğlu: Çatalköy’e ve Esentepe’ye aynı oranda sahip çıkacağız
Hulusioğlu: Çatalköy’e ve Esentepe’ye aynı oranda sahip çıkacağız
Harmancı: Emeğinizin hakkını kimseye yedirmeyiz
Harmancı: Emeğinizin hakkını kimseye yedirmeyiz








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim