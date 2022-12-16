Zeki Çeler: Girne’ye yürüyüş ve rekreasyon alanı kazandırılacak

Girne Belediye başkanlığına bağımsız aday olan Zeki Çeler, Girne Avcılık ve Atıcılık Kulübü’nü ziyaret etti.

Çeler, kulüpten gelen talep doğrultusunda kulübün tasarrufunda bulunan atış poligonundaki arazide belediye ile iş birliği içerisinde bir proje hazırlanacağını belirtti.

Kulübün Girnelilere kapılarını açacağına dikkat çeken Çeler, belediye ile iş birliği içerisinde Girne’ye yürüyüş ve rekreasyon alanı yapılacağını ifade etti.

Çeler, belediye olarak atıcılık sporuna destek olunacağını ve özellikle okçuluk sporunun yaygınlaşması için çalışma yapılacağını kaydetti.