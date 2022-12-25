Zeki Çeler, oyunu kullandı!

Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi’nde oy kullanma işlemi devam ediyor…
Girne Bağımsız Belediye Başkan adayı Zeki Çeler, oyunu Karaoğlanoğlu İlkokulu'nda saat 10.00’da 104 numaralı sandıkta kullandı.
Son Güncelleme: 25.12.2022 11:32
Girne Bağımsız Belediye Başkan adayı Zeki Çeler, oyunu Karaoğlanoğlu İlkokulu'nda 104 numaralı sandıkta kullandı.
Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi’nde oy kullanma işlemi devam ediyor…
Girne Bağımsız Belediye Başkan adayı Zeki Çeler, oyunu Karaoğlanoğlu İlkokulu'nda saat 10.00’da 104 numaralı sandıkta kullandı.