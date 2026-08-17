Lefkoşa’da meydana gelen “İlaç ve Eczacılık Yasası’na Aykırı Hareket” suçundan tutuklanan A.O.K. ile İ.Ö.T. mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru A.A., mahkemede olguları aktardı.

Polis, 16 Ağustos 2026 tarihinde saat 19.00 sıralarında Lefkoşa’da Rüstem Ağa Sokak üzerinde Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından yapılan kontroller sırasında, A.O.K.’nin kullanımındaki Mercedes marka araçta arama yapıldığını söyledi.

Aracın sağ kapısının iç kısmında yeşil reçete ile satılan 14 adet Symra marka tablet hap tespit edildiğini belirten polis, söz konusu ilaçların emare olarak alındığını ve A.O.K.’nin suçüstü hali gereği tutuklandığını kaydetti.

Evinde de ilaç bulundu

Polis, zanlının Küçük Kaymaklı’daki evinde de arama yapıldığını belirtti.

Yatak odasındaki komodin çekmecesinde 189 adet ve 15 film tabletten oluşan Symra marka yeşil reçete ile satılabilen haplar ile 2 adet Contramal marka 100 mg damla bulunduğunu kaydeden polis, tüm ilaçların emare olarak alındığını açıkladı.

Yürütülen soruşturmada A.O.K.’nin söz konusu ilaçları Lefkoşa’da faaliyet gösteren ve işletmeciliğini İ.Ö.T.’nin yaptığı bir eczaneden satın aldığının tespit edildiğini belirten polis, İ.Ö.T. hakkında da yasal işlem başlatıldığını söyledi.

Tutuksuz yargılanacaklar

Polis, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek teminat talep etti. A.O.K.’nin öğrenci, İ.Ö.T.’nin ise KKTC vatandaşı olduğu mahkemeye aktarıldı.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Z.Y.B., her iki zanlının da yurt dışına çıkışını yasakladı ve haftada bir gün ispat-ı vücut yapmalarına emir verdi.

Mahkeme, A.O.K.’nin 150 bin TL, İ.Ö.T.’nin ise 40 bin TL nakit teminat yatırmasına karar verdi. Ayrıca İ.Ö.T. için birer kefilin 400 bin TL kefalet senedi imzalaması şartıyla iki zanlının da tutuksuz yargılanmasına emir verildi.