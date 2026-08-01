'Kapıcılar Kralı', 'Züğürt Ağa' ve 'Selamsız Bandosu' gibi yapımlarda rol alan usta oyuncu Can Kolukısa 92 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi, oyuncunun ailesi duyurdu.

Can Kolukısa'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Babamızı kaybettik. Devri daim olsun. Cenaze bilgileri daha sonra duyurulacaktır" ifadeleri yer aldı.

CAN KOLUKISA KİMDİR?

Can Kolukısa, kariyeri boyunca Türk sinemasına damga vuran birçok yapımda rol aldı.

Can Kolukısa, sinemada "Kapıcılar Kralı", "Postacı", "Züğürt Ağa", "Selamsız Bandosu", "Arabesk", "Asılacak Kadın", "Mavi Sürgün" ve "Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni" gibi yapımlarda rol aldı.

Televizyon izleyicisinin de yakından tanıdığı sanatçı, "Muhteşem Yüzyıl", "Asmalı Konak", "Hanımın Çiftliği", "Gibi", "Balkan Ninnisi", "İnci Taneleri" ve son olarak "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizilerinde kamera karşısına geçti.