Lefke Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ilk tören saat 17.30’da Yeşilırmak Şehitliği’nde, ikinci tören ise 18.15’te Atatürk Büstü önünde yapılacak.

Yeşilırmak Şehitliği’ndeki ilk törende, çelenklerin anıta sunulması ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından protokol tarafından özel defter imzalanacak. Dini vecibenin yerine getirilmesi, şehitliğin gezilmesi ve anıta çiçek sunulmasıyla tören sona erecek.

Atatürk Büstü’ndeki ikinci törende de çelenkler Anıta sunulacak, şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek. Ardından tören birlikleri denetlenecek ve günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılacak. Tören, tören geçisi ile son bulacak.

Yeşilırmak – Yedidalga Üreticiler Birliği mesajı…

Yeşilırmak – Yedidalga Üreticiler Birliği Başkanı Cavit Atalar, gün dolayısıyla yayımladığı mesajda, Yeşilırmak Direnişi’ni ve önemini anlatarak, tüm halkı yarın düzenlenecek törenlere katılmaya davet etti.

Atalar mesajında, Yeşilırmak Sancağı’nın Kıbrıs Türk mücadele tarihinde çok önemli görevleri başarı ile gerçekleştirdiğini belirterek, “16 Ağustos 1974 tarihinden 5 Eylül 1974 tarihine kadar Yeşilırmak Sancağı mücahitleri Lefke’den Yeşilırmak’a kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yüzde 10 alanını savunmuş ve Kahraman Mehmetçiklerin 5 Eylül 1974 günü Yeşilırmak’a gelmesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kesin sınırları çizilmiştir.” dedi.

Atalar mesajında, şehitleri ve ebediyete intikal eden gazileri andı, hayatta olan gazilere uzun ömürler diledi.