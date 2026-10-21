Yeşilırmak’ta bugün nesli tehlike altında bulunan bir Akdeniz foku (Monachus monachus) ölü olarak bulundu.

Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, fokun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla nekropsi çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Akdeniz foklarının dünyanın en nadir deniz memelileri arasında yer aldığını belirten Basat, dünya genelinde yalnızca 800 ile 1.000, Kıbrıs'ta ise yaklaşık 20-22 bireyin yaşadığının tahmin edildiğini kaydetti.

Bu kadar küçük bir popülasyonda kaybedilen her bireyin türün geleceği açısından ciddi bir kayıp olduğunu vurgulayan Basat, Akdeniz foklarının insan faaliyetleri nedeniyle giderek daralan yaşam alanlarında hayatta kalma mücadelesi verdiğine dikkat çekti.

“ÖLÜM NEDENİNİ BELİRLEMEK İÇİN NEKROPSİ SONUÇLARINI BEKLEMELİYİZ”

Fokun ölüm nedeninin henüz bilinmediğini ifade eden Basat, kesin bir değerlendirme yapılabilmesi için nekropsi sonuçlarının beklenmesi gerektiğini belirtti.

Akdeniz foklarının korunmasının önemine işaret eden Basat, “Akdeniz foklarını korumak için hâlâ hayattayken yapabileceklerimiz, öldükten sonra yapabileceklerimizden çok daha fazla” ifadelerini kullandı.

“TEK BİRİNİ BİLE KAYBETME LÜKSÜMÜZ YOK”

Basat, nekropsi sonucunda elde edilecek bilgilerin gelecekte benzer kayıpların önlenmesine katkı sağlamasını umduklarını belirterek, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Bugün adamızın denizlerinden bir can daha eksildi. Umarız nekropsi sonucunda elde edeceğimiz bilgiler, gelecekte başka Akdeniz foklarını kaybetmememize yardımcı olur. Çünkü sayıları bu kadar azken, tek birini bile kaybetme lüksümüz yok.”