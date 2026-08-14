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Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaza sonucu eşek olay yerinde telef oldu.

Ş.B. (E-30), yönetimindeki MS 158 plakalı salon araçla Yeşilköy istikametinden Erenköy istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun kuzey kısmından güney kısmına geçmekte olan eşeğe çarptı.

Polisten yapılan açıklamaya göre kaza, saat 20.30 sıralarında anayolun 3’üncü kilometresinde meydana geldi.

Yeşilköy-Erenköy Anayolu’nda meydana gelen trafik kazasında bir araç, yoldan geçmekte olan eşeğe çarptı.

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