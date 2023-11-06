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Yeşilköy İtfaiyesi'ne ait mevcut telefon hattı, arıza nedeniyle devre dışı kalmıştır. Arıza giderilinceye kadar 199 veya 0548 811 75 05 numaralı telefon hattının kullanılması önemle rica olunur.

Polisin konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

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