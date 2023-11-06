Yer Alevkayası... 46 Yaşındaki adam ormanlık alanda ölü bulundu... Yer Alevkayası... 46 Yaşındaki adam ormanlık alanda ölü bulundu...

Polisin konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

Yeşilköy İtfaiyesi'ne ait mevcut telefon hattı, arıza nedeniyle devre dışı kalmıştır. 
Arıza giderilinceye kadar 199 veya 0548 811 75 05  numaralı telefon hattının kullanılması önemle rica olunur.