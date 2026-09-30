Yeşilova (Mandria) Şehitleri’nin anısını yaşatmak amacıyla Karaoğlanoğlu’nda yapılacak Şehitler Anıtı’nın temeli törenle atıldı.

Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi (LAÇ) ile Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği iş birliğinde düzenlenen törene, LAÇ Belediye Başkanı Fırat Ataser, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, belediye meclis üyeleri, şehit aileleri, askeri erkân ve davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Ataser ve Benan konuşma yaptı.

- Ataser: “Şehitliğin yapımı, hayat bulması ve düzeninin sağlanması konusunda var gücümüzle çalışacağız.”

LAÇ Belediye Başkanı Fırat Ataser yaptığı konuşmada, şehitlerin verdikleri mücadelenin unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu belirtti.

Temel atma töreninin siyaset üstü bir anlam taşıdığını belirten Ataser, milletvekilleri, bakanlar ve diğer üst düzey devlet yetkililerinin katılmamasından üzüntü duyduğunu ifade etti.

Ataser, “Önemli olan, 21 şehidimizin yaşadıkları köy, bölgeleri ve ülkeleri için verdikleri mücadeleyi unutmamak, unutturmamak ve gelecek nesillere aktarmaktır.” diyerek, anıtı ziyaret eden herkesin şehitlerin hatırasının yaşatıldığını görmesini istediklerini söyledi.

Şehitlerin anısını yaşatmanın yalnızca anıt yapmakla sınırlı olmadığını, şehitliklerin bakım ve düzenlenmesinin de büyük önem taşıdığını kaydeden Ataser, “Tüm şehitliklerimiz bizim belediyemizin bir parçasıdır.” dedi.

Belediye sınırları içerisindeki şehitliklerin bakım, temizlik, çevre düzenlemesi ve yenileme çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Ataser, bu alanların korunması için belediyenin bütçe imkânları doğrultusunda gerekli çalışmaları yapacaklarını ifade etti.

Anıtın yapımı için gerekli arazinin tahsis edilmesine katkı sağlayan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına, projeye öncülük eden Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan’a ve mimari çalışmalara destek veren Ersan Eroğlu’na teşekkür eden Ataser, şehit ailelerine seslenerek, “Bu şehitliğin yapımı, hayat bulması ve düzeninin sağlanması konusunda var gücümüzle çalışacağız.” dedi.

Anıtın tamamlanması için bir yıllık süre öngördüklerini açıklayan Ataser, gelecek yıl açılışını birlikte gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

- Benan: “Bu anıt, şehitlerimizin fedakârlığının şahidi ve vatan uğruna verilen onur mücadelesinin hiç sönmeyecek meşalesi olacaktır”

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan ise konuşmasına, devlet yetkililerinin temel atma törenine katılmamasını eleştirerek başladı. Bu durumdan duyduğu üzüntüyü dile getiren Benan, yetkililerin törene katılmamasını kınadı.

Bugün yalnızca bir anıtın temelini atmadıklarını ifade eden Benan, “52 yıl önce Yeşilova’da (Mandria) vatan, bayrak ve millet uğruna canlarını feda eden 21 şehidimizin hatırasını ebediyete taşıyacak bir vefa abidesinin temelini atıyoruz.” dedi.

Dernek olarak şehitlerin manevi mirasına sahip çıkmayı sürdürdüklerini belirten Benan, bu sorumluluğu daha kalıcı ve kurumsal hale getirmek, şehitlerin verdikleri mücadeleyi unutturmamak ve isimlerini gelecek nesillere taşımak amacıyla anıtın yapılmasına karar verdiklerini kaydetti.

Benan, “Burada yükselecek bu anlamlı eser, şehitlerimizin isimlerinin birer yıldız gibi parlayacağı, milletimizin başı dik ve gururla ziyaret edeceği görkemli bir vefa abidesi olacaktır.” dedi.

Aradan 52 yıl geçmesine rağmen acılarının ilk günkü kadar taze, şehitlere olan bağlılıklarının ise aynı derecede güçlü olduğunu ifade eden Benan, “Şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız ve asla unutturmayacağız. Çünkü biz iyi biliyoruz ki şehitler unutuldukları zaman ölürler.” ifadelerini kullandı.

Anıtın yalnızca taş ve betondan oluşan bir yapı olmayacağını belirten Benan, “Bu anıt, milletimizin vefasının simgesi, şehitlerimizin fedakârlığının şahidi ve vatan uğruna verilen şeref, namus ve onur mücadelesinin hiç sönmeyecek meşalesi olacaktır.” dedi.

Anıt için yer tahsis eden Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına, yapımını üstlenen LAÇ Belediye Başkanı Fırat Ataser’e ve projenin hazırlanmasına katkı sağlayan Ersan Eroğlu’na teşekkür eden Benan, 52 yıl sonra atılan bu adımın şehit aileleri açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

“Bir hilal uğruna toprağa düşen kahramanlarımızın aziz hatıraları hem gönlümüzde hem de burada yükselecek bu abide üzerinde dünya döndükçe yaşayacaktır.” diyen Benan, anıtın milli ve manevi semboller arasında yerini alacağına inandığını belirterek, şehitleri rahmet ve minnetle andı.

Konuşmaların ardından, Karaoğlanoğlu Şehitliği’nde, Barış ve Özgürlük Müzesi yanında yapılacak anıtın temeli atıldı. Türk bayrağını simgeleyen ay-yıldız figürünün yer alacağı anıtta, 21 şehidin fotoğrafları ve isimleri bulunacak.