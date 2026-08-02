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Yangın sonucunda toplam 40 balya yanarak zarar görürken, olayla ilgili polis soruşturmasının devam ettiği bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen İtfaiye Ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yangın 1 Ağustos 2026 tarihinde saat 14.00 sıralarında çıktı. İlk belirlemelere göre yangının, muhtemelen elektrik tellerinin birbirine temas etmesi sonucu oluşan kıvılcımların kuru otları tutuşturmasıyla başladığı değerlendiriliyor.

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