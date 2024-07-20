Yiğittürk paylaşımında;

“Mücadelemiz, ne azalacak, ne de biz vazgeçeceğiz.

Ortada bir gerçek var. Çocuklarımız, yapı güvenliği umursanmayan, yönetmeliklere uyulmayan, malzemesi çürük, kolonları güçsüz, adına otel denen katil binada can verdi.

İhmal var.

Kalpsizlik var.

Vicdansızlık var.

Göz ardı etmek var

İnsan yaşamını hiçe saymak var.

Bilerek ve isteyerek insan yaşamına kast eden Bozkurt ailesi, kum yığınına dönen yapının hesabını verecek.

Türkiye yargısı tarafından son günlerde peş peşe verilen kararlar, bizlerin bir gün bile mücadeleden neden vazgeçmediğimizin kanıtıdır.

Çocuklarımızın yaşamına mal olan bu çarpık yapıyla mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz.

20 Temmuz törenlerine katılımın en üst düzeyde gerçekleştirildiği ülkemize, Türkiye siyasetinin en üst isimleri de geldi.

Eminiz, ülkemizi yönetenler, bu güne kadar olduğu gibi, bu süreçte de çocuklarımızın hakkını savunmuşlar, bu ortak davamızı dile getirmişlerdir.

Türkiye yetkililerinden talebimiz, adaletin yerini bulması ve katillerin olası kast ile yargılanmasıdır.

Bir an bile mücadelemizden geri adım atmayacağız.

Katiller, hak ettikleri cezayı bulana kadar adalet kavgamız sürecek.

Pes etmeyeceğiz!

#isiasortakdavamız” ifadelerine yer verdi.