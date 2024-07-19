Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğulu'nun da katıldığı görüşmede yaptığı konuşmada, son 20 yılda ortaya konan çabalarla KKTC’de yaşanan gelişmelere işaret eti ve Yıldırım’ın hizmetleri ile katkılarını olduğuna dikkat çekti.

“KKTC, tüm sıkıntılara rağmen bir başarı öyküsüdür.” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz gibi önemli bir bölgede yok olmanın eşiğindeyken 1974 Barış Harekâtı ile küllerinden yeniden doğan Kıbrıs Türk halkının devletiyle yapılanmasının ve Türkiye’nin desteğiyle her geçen gün gelişmesinin önemine vurgu yaptı.

Anadolu’dan getirilen su projesinin ardından elektrik projesinin de hayata geçmesiyle birçok ekonomik faaliyetlerin gelişeceğini belirten Tatar, Türk dünyasının Akdeniz’e açılan penceresi olan KKTC’nin limanlarını ticari, turizm ve güvenlik açısından altın değerinde olan zenginlik olarak değerlendirdi.

Hava sahası, fır hatları ve ulusal güvenlik bakımından da KKTC’nin önemini dile getiren Tatar, Türk dünyasının en güneyindeki bağımsız Türk devleti olarak KKTC’nin serhat bekçisi olduğunu belirtti.

Kıbrıs Barış Harekâtı ile Kıbrıs Türklerinin mal ve can güvenliğinin kurtarılması hedefiyle çıkılan yolun 50 yıl sonra ne kadar doğru olduğunun bugün görüldüğünü ifade eden Tatar, Doğu Akdeniz’deki gelişmelere bakıldığında hem Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliği hem de Türk dünyası için KKTC’nin önemli bir pozisyonda olduğunu kaydetti.

KKTC ekonomisini güçlendirerek refahı artırmanın görevleri olduğunu söyleyen Tatar, geçmişten alınan derslerle geleceğe emin adımlarla yürüyerek, gelecek nesillere müreffeh yarınları vaat etmek umudu ile yola devam edeceklerini belirtti.

-Yıldırım

Binali Yıldırım da konuşmasında, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’ye ziyaret gerçekleştireceğini, düzenlenecek törenlere Türkiye’den birçok üst düzey katılım olacağını kaydetti. Yıldırım, “Burada vermek istediğimiz mesaj açıktır. Sizin de ifade ettiğiniz gibi KKTC, Akdeniz’in giriş kapısıdır. Türkiye’nin de güvenliğinin ayrılmaz bir parçasıdır.” dedi.

KKTC ile Türkiye’nin her koşulda birlik olduğunu belirten Yıldırım, “Bayrağımızı dalgalandırmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Şuşa’da yapılan Türk Devletleri Teşkilatı toplantısında KKTC’nin yer almasından memnuniyet duyduklarını ifade eden Yıldırım, Türk devletlerinin birliğinin önemine vurgu yaptı. Kıbrıs Türklerine uygulanan izolasyonların kaldırılması için önemli çalışmalar yaptıklarını söyleyen Yıldırım, bölgemizin ve dünyamızın birçok belirsizliğe gebe olduğu bir ortamda Türkiye ve KKTC’de sulhun önemini dile getirdi.